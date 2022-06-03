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Akdağ’da görüldü

Nadiren görülen doğa olaylarından olan mammatus bulutları dün akşam saatlerinde Yozgat’ın Akdağmadeni semalarında görüldü. Yağmur öncesi ortaya çıkan manzara Mehmet Doğan’ın objektiflerine böyle yansıdı. 

03 Haziran 2022 Cuma 00:56
Akdağ’da görüldü

Mammatus bulutları nedir?
Mammatus (mammatocumulus) veya Türkçe ismiyle memeli kümülüs olarak adlandırılan bu bulutlar genellikle okyanus ve büyük deniz kıyılarında görülür. Bu bulut türünde bulut kütlelerinin alt kısmında pürüzsüz yuvarlak kabarmalar oluşur. Bu kabarmalar muhteşem bir görünüm ortaya çıkartır. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile Avustralya’da sık sık mammatus bulutları görülmektedir. Bu bulut türleri ülkemizde de görülebilmektedir. Ancak son yıllarda çok ender gözlemlenmiştir. Mehmet Doğan

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Akdağ’da Görüldü
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