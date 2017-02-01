Akdağ’da dalgalanacak!

İlçede şuana kadar önemli projelere imza atan Akdağmadeni Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkını 40 metre yüksekliğinde dev “Anıt Bayrak”la süsleyecek.

Belediye Başkanı Suphi Daştan, “Şanlı bayrak Anıtı’nın’’ proje çalışmalarının tamamlandığını ve 2017 yılı içerisinde yapımının da tamamlanmasını düşündüklerini ifade etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı’nın milli ve manevi duygularımızın tamamını içinde barındıran bir alan olduğunu belirten Daştan, şunları söyledi: “Şanlı Bayrak Anıtı projesi 40 metre yüksekliğinde olup özel sistemlerle ışıklandırılacaktır. Konumu dolayısıyla Yozgat-Sivas karayolu güzergahından kolaylık görünebilecek olan Anıt Bayrak yoldan geçen vatandaşları ve Akdağmadenili hemşehrilerimizi ihtişamıyla selamlayarak görsel bir şölen sunacaktır” dedi.



ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜN SİMGESİNE YAKIŞIR PROJE

Daştan, 40 metre yüksekliğindeki dev bayrağın ilçenin her yerinden görünecek bir noktada olacağını belirterek, projenin içeriği hakkında şu bilgileri verdi:

“40 Metre yüksekliğinde devasa bir yapı olacak olan Anıt Bayrak Projesi Al Bayrağımızın destanına, şanına yakışır bir proje olacaktır. Şairin İfade ettiği gibi ; Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder... Gölgende bana da, bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar: Yurda ay yıldızının ışığı yeter. Sözünden yola çıkarak bu ölümsüz ve ihtişamlı projeyi de ilçemize kazandıracağız. Şimdiden ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.