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Akdağ’a sıcak müjde!

06 Ocak 2017 Cuma 08:05
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Yozgat’ın ekonomik ve soysal gelişimini sağlamış, yerel hizmetlerde alt yapısını büyük oranda tamamlamış olan ilçelerinden olan Akdağmadeni’ne bağlı bir köyde çıkartılan jeotermal sıcak suyun ilçeye getirilmesi için somut adımlar atılıyor.

Akdağ’a sıcak müjde!
Akdağmadeni Belediyesi öncülüğünde MTA tarafından Karadikmen Köyü’nde çıkartılan ve işletim hakkı 360 Bin dolara satın alınan, saniyede 100 litre ve 50 derece sıcaklığa sahip  jeotermal suyun ilçeye getirilmesi için isale hattı yapımı ihalesi İller Bankası tarafından  18 Ocak günü Ankara’da yapılacak.  
Belediye Başkanı Suphi Daştan  konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ilçenin her geçen gün hedeflerine ulaşan bir ilçe konumuna geldiğini söyledi. 
İlçenin geleceği açısından çok önemli bir proje olan Karadikmen Köyü’nde çıkartılan belediye tarafından işletim hakkı 360 Bin Dolar’a satın alınan ve 20 bin hektarlık alanda su arama yetkisinin belediyede olduğu sıcak suyun ilçeye getirilmesi için ihalenin yapılacağını kaydeden Daştan; “İhalesi İller Bankası tarafından 18.01.2017 tarihinde Ankara da yapılacaktır” dedi. 
Daştan, ilçeye kuş uçumu 14 kilometre uzaklıkta, 8 bin 200 yatak kapasiteli termal tesislerin  kapasitesini karşılayabilecek, seracılık faaliyetlerinde kullanılabilecek  olan sıcak suyun 2018 yılı içerisinde ilçeye getirileceğini kaydetti. 
Akdağmadeni’nin artık bir turizm kenti olma yolunda sağlam adımlar attığını ifade eden Başkan Daştanr, şunları kaydetti: 
“Biz ilçemizin sadece bugününü değil 45-50 yıl sonrasını düşünüyoruz. Tarih, doğa , kültür ,insan ve mekan boyutunda sürekli gelişen bir Akdağmadeni  oluşturmak vizyonuyla oluşturduğumuz planlamanın bir adımı olan jeotermal suyun  ilçemize getirilmesi işini de böylelikle tamamlamış olacağız’’ dedi.  Bir yandan devam eden projeleri tamamlarken, diğer yandan yeni projelerin hayata geçirildiğini söyleyen  DAŞTAN  ‘’ Dünyada jeotermal suların ne kadar önemli olduğunu ve gittikçe önem kazandığını görmekteyiz. İlçemize bu kıymetli kaynağı da kazandırmış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Son 13 yılda  Akdağmadeni ,hayata geçirdiğimiz projelerle  , sürekli ve istikrarlı bir şekilde gelişerek bölgesinde örnek bir ilçe konumuna gelmiştir. Sıcak suyun ilçemize gelmesiyle de büyük değişim devam edecektir.”

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