AKDAĞ SOKAKLARI IŞIL IŞIL

Akdağmadeni Belediyesi tarafından ilçede gerçekleştirilen önemli projelerden olan İstiklal Caddesi ve Sakarya Caddesi düzenleme projelerinin tamamlanmasıyla birlikte ilçede özellikle akşam saatlerinde ışıkların yanması ile birlikte kartpostallık görüntüler oraya çıkıyor. Modern a anlayışına göre önce alt yapı daha sonra üst yapıda yapılan detaylı çalışmalar ve tamamlanan çevre düzenlemeleriyle birlikte ilçede güzel görüntüler fotoğraflara yansıyor. Özellikle Ramazan ayında iftar sonrasında çarşı merkezinde zaman geçiren vatandaşlar yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti her fırsatta dile getiriyor. •Fotoğraflar: Mehmet Doğan•