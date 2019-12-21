Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
kapalı
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
111177
ALTIN
282.265
DOLAR
5.9338
STERLİN
7.7240
EURO
6.5768

Akdağ ormanlarında keşif

AKDAĞMADENİ Ormanlarında Dağcılık Yozgat İl Temsilciliği tarafından keşif gezisi yapıldı.

Akdağ ormanlarında keşif

AKDAĞMADENİ Ormanlarında Dağcılık Yozgat İl Temsilciliği tarafından keşif gezisi yapıldı.

21 Aralık 2019 Cumartesi 04:04
Akdağ ormanlarında keşif

Yozgat Dağcılık İl Temsilcisi Kemal Emre Akdere, Yozgat’ın doğa potansiyelini ülke çapında duyurmak ve Akdağmadeni ormanları bölgesinin önemli ekoturizm destinasyonlarından biri haline gelmesi ve doğaseverleri ağırlaması maksadıyla bölgede trekking, hiking rotaları ve kamp alanları belirlemek üzere keşif yaptılar. Türkiye’nin doğal güzelliklerinden biri olan Akdağmadeni ormanlarının trekking, hiking için çok el verişli bir yer olduğunu dile getiren Akdere, ‘’Yozgat’ta böyle bir organizasyonu gerçekleştirmemiz Akdağmadeni ilçemizin ve Yozgat ilimizin tanıtımına önemli katkı sağlayacaktır. Akdağmadeni ilçemizde doğa turizminin ve ekoturizmin oluşmasında trekking, hiking gibi dağcılık sporlarının önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Akdağ Ormanlarında Keşif
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sokak hayvanlarını beslediler
Sokak hayvanlarını beslediler
Arıtma inşaatı devam ediyor
Arıtma inşaatı devam ediyor
Fidanlara yakın takip
Fidanlara yakın takip
Karayolları Kar sezonunu dualarla açtı
Karayolları Kar sezonunu dualarla açtı
Eğitim çalışması
Eğitim çalışması
Cemaate sıcak çorba
Cemaate sıcak çorba
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim