Akdağ ormanlarında keşif

Yozgat Dağcılık İl Temsilcisi Kemal Emre Akdere, Yozgat’ın doğa potansiyelini ülke çapında duyurmak ve Akdağmadeni ormanları bölgesinin önemli ekoturizm destinasyonlarından biri haline gelmesi ve doğaseverleri ağırlaması maksadıyla bölgede trekking, hiking rotaları ve kamp alanları belirlemek üzere keşif yaptılar. Türkiye’nin doğal güzelliklerinden biri olan Akdağmadeni ormanlarının trekking, hiking için çok el verişli bir yer olduğunu dile getiren Akdere, ‘’Yozgat’ta böyle bir organizasyonu gerçekleştirmemiz Akdağmadeni ilçemizin ve Yozgat ilimizin tanıtımına önemli katkı sağlayacaktır. Akdağmadeni ilçemizde doğa turizminin ve ekoturizmin oluşmasında trekking, hiking gibi dağcılık sporlarının önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum’’ dedi.