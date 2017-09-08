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Akdağ konuşuldu

İl Genel Meclisi’nin Eylül ayı üçüncü oturumunda Akdağmadeni İlçesi’nin ormanlık alanları ele alındı.

Akdağ konuşuldu

İl Genel Meclisi’nin Eylül ayı üçüncü oturumunda Akdağmadeni İlçesi’nin ormanlık alanları ele alındı.

08 Eylül 2017 Cuma 07:05
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Akdağ konuşuldu

İl Genel Meclisi’nin Eylül ayı olağan oturumunu İl Genel Meclisi Başkanı Halil Şahbaz yönetti.
Oturumda Akdağmadeni İlçesi’nin ormanlık alanları ve ormanlık alanların durumunu içeren rapor gündeme alındı.
Tarım Orman ve Hayvancılık Komisyonu Başkanı Mustafa Duran tarafından hazırlanan rapora göre, ilçede 113 bin 362 hektar ormanlık alan bulunduğu ve bu rakamın oransal olarak yüzde 43’lük bir dilime denk geldiği bildirildi.
Yine aynı raporda ormanlık alan içerisinde sarıçam, tüylü meşe ve titrek kavak türünde ağaçlar bulunduğu da ifade edildi.
Okunan rapor meclis üyelerinin oylamasıyla kabul edildi.

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