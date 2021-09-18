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Akay’dan ziyaret

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.

18 Eylül 2021 Cumartesi 00:21
Akay’dan ziyaret

Akay, Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Cihat Ateş, Kaymakam Recep Aydın, Boğazlıyan Ticaret Borsası Başkanı Harun Halıcı ile bir araya geldi. Ticaret Borsası Başkanı Harun Halıcı, ‘’Borsamızı ziyaret ederek bizleri onurlandıran, birlikte 8 yıl yol yürümekten gurur ve onur duyduğum Sayın Başkanımıza en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Şeker sektörünün rol modeli, lideri Hüseyin Akay başkanımız ve en büyük dış paydaşımız Kayseri Şeker ile işbirliği ve güç birliğimiz artarak devam edecektir. Önümüzdeki günlerde açılacak kampanya döneminin de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum’’ dedi.  •Rabia Şahin/Boğazlıyan•

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