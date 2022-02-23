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Akay’dan Beyazıt’a hayırlı olsun

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Anayasa Komisyonu Başkanlığı’na seçilen Yusuf Beyazıt’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

23 Şubat 2022 Çarşamba 00:41
Akay’dan Beyazıt’a hayırlı olsun

Tokat Milletvekili, Anayasa Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt’ı, TBMM’deki makamında ziyaret eden Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, hayırlı olsun ve başarı dileklerini iletti.

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