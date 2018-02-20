Akaryakıt operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Körfez Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, örgütlü olarak akaryakıt ve vergi kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik aralarında Yozgat’ın da bulundu 72 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 112 kişi gözaltına alındı.

Usulsüzlük yaptığı iddia edilen şirketlere yönelik eş zamanlı olarak ‘Vurgun’ operasyonu düzenlendi.

Operasyonlarda şüpheli akaryakıt dağıtım firmalarının ürününü sattıkları belirtilen 4 istasyona da baskın düzenlendi.

Belirlenen istasyonlar mühürlenerek, soruşturma başlatıldı.

Yapılan incelemelerde operasyon yapılan şirketlerce ithal edilen akaryakıtın dağıtıcı ve bayilik lisansına sahip firmalar tarafından faturasız olarak piyasaya sürüldüğü, düzenlenen faturanın ise şirketlere gider olarak gösterilmesi amacıyla komisyon karşılığında satıldığı ortaya çıktı.

Şüphelilerin bu yöntem ile 6 aylık dönemde devleti en az 600 milyon lira vergi kaybına uğrattıkları tespit edildi.