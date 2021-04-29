Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1386
ALTIN
470.197
DOLAR
8.2160
STERLİN
11.4465
EURO
9.9345

AKADEMİSYENLERE SEMİNER

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata tarafından, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi akademisyenlerine yönelik proje konulu çevrimiçi eğitim seminerleri verildi.

29 Nisan 2021 Perşembe 00:27
AKADEMİSYENLERE SEMİNER

YOZGAT Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, içerik tasarımına da katkı verdiği ‘Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama Seminerleri’ etkinliğinde, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi akademisyenlerini bilgilendirdi. Etkinlikte, bilimsel araştırma çalışmalarının proje tabanlı yürütülmesi, bunun için proje yazımı ve yönetimine ilişkin teknik bilgiler paylaşıldı. ‘Temel Kavramlar’ başlığı altında Prof. Dr. Sefa Tarhan, ‘Projenin Bileşenleri’ başlığı altında Prof. Dr. Nurettin Demir, ‘Projenin Planlanması’ başlığı altında Prof. Dr. Mustafa Böyükata ve ‘Bulguların Analizi’ başlığı alında Prof. Dr. Hamdi Temel bilgi ve deneyimlerini aktardı. TÜBİTAK programlarına yönelik bilgilerinde verildiği seminerlerde, katılımcıların sorularına da cevap verildi. Seminer veren akademisyenlerin gönüllü ve özverili gayretleriyle yıllardır birlikte eğitim verdiklerinden bahseden ve etkinliklere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, proje faaliyetlerinin önemine değindi. Böyükata, ‘’Proje tabanlı çalışmalarla, araştırmacılar sorumluluklarını yerine getirmede daha azimli olurlar. İşin ehli olanlara karşı saygı duygusu gelişir. Çalışmalarda amaç belirlenmesi sağlanır ve amaca dönük izlenecek yollar planlanır. Araştırma hedeflerine ulaşmada sabır ve kararlılık gösterme eğilimi güçlenir. Birlikte iş yapılan ve işbirliği yapılan kişilerin haklarına saygı duygusu da gelişir’’ dedi. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, bilimsel araştırma projeleri ile mevcut bilgi birikiminin artırılmasına, geçmiş ve gelecek ilişkisi kurarak disiplinli bir çalışma süreci gerçekleştirilmiş olacağını ifade etti. Böyükata, bir araştırma için yürütücü, yönetici, grup lideri olma bilincinin güçleneceğine, takımın ve ekibin öneminin daha iyi görüleceğine vurgu yaptı. Böyükata, projelendirilmiş araştırmalarla faaliyet ve ilerleme bütünlüğünün sağlanmış olacağının altını çizdi. Bu yolla iş paketleri, iş tanımları ve görev dağılımları nitelikli hale getirilip, ekipte yer alanların bireysel özelliklerini, kendisinde var olan farklı yönlerini tanıyabileceğini ve ortaya çıkartabileceğini belirten Prof. Dr. Mustafa Böyükata, disiplinli çalışma süreçleri ile nitelikli sonuçlara ulaşılabileceğini vurguladı. Böyükata, ‘’Nitelikli bilgi, entelektüel bilgi nitelikli makalelerle aktarılıyor. Böylesi makaleler daha çok okunuyor ve ilgi çekiyor. Nitelikli makaleler de nitelikli ve güvenilir veriler üzerinden yazılıyor. Nitelikli veriler ise çoğunlukla proje tabanlı araştırmalarla üretilebiliyor’’ diye konuştu. •Seyfettin Sağlam•

Anahtar Kelimeler:
Akademisyenlere Seminer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SAKIN KOPARMAYIN!
SAKIN KOPARMAYIN!
Tarım alanlarına yakın takip
Tarım alanlarına yakın takip
Oktay, Çandır’ı dinledi
Oktay, Çandır’ı dinledi
Kapanma öncesinde yoğunluk
Kapanma öncesinde yoğunluk
Bayram hediyesi
Bayram hediyesi
Tedbirler görüşüldü
Tedbirler görüşüldü
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim