AKADEMİSYENLERE SEMİNER

YOZGAT Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, içerik tasarımına da katkı verdiği ‘Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama Seminerleri’ etkinliğinde, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi akademisyenlerini bilgilendirdi. Etkinlikte, bilimsel araştırma çalışmalarının proje tabanlı yürütülmesi, bunun için proje yazımı ve yönetimine ilişkin teknik bilgiler paylaşıldı. ‘Temel Kavramlar’ başlığı altında Prof. Dr. Sefa Tarhan, ‘Projenin Bileşenleri’ başlığı altında Prof. Dr. Nurettin Demir, ‘Projenin Planlanması’ başlığı altında Prof. Dr. Mustafa Böyükata ve ‘Bulguların Analizi’ başlığı alında Prof. Dr. Hamdi Temel bilgi ve deneyimlerini aktardı. TÜBİTAK programlarına yönelik bilgilerinde verildiği seminerlerde, katılımcıların sorularına da cevap verildi. Seminer veren akademisyenlerin gönüllü ve özverili gayretleriyle yıllardır birlikte eğitim verdiklerinden bahseden ve etkinliklere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, proje faaliyetlerinin önemine değindi. Böyükata, ‘’Proje tabanlı çalışmalarla, araştırmacılar sorumluluklarını yerine getirmede daha azimli olurlar. İşin ehli olanlara karşı saygı duygusu gelişir. Çalışmalarda amaç belirlenmesi sağlanır ve amaca dönük izlenecek yollar planlanır. Araştırma hedeflerine ulaşmada sabır ve kararlılık gösterme eğilimi güçlenir. Birlikte iş yapılan ve işbirliği yapılan kişilerin haklarına saygı duygusu da gelişir’’ dedi. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, bilimsel araştırma projeleri ile mevcut bilgi birikiminin artırılmasına, geçmiş ve gelecek ilişkisi kurarak disiplinli bir çalışma süreci gerçekleştirilmiş olacağını ifade etti. Böyükata, bir araştırma için yürütücü, yönetici, grup lideri olma bilincinin güçleneceğine, takımın ve ekibin öneminin daha iyi görüleceğine vurgu yaptı. Böyükata, projelendirilmiş araştırmalarla faaliyet ve ilerleme bütünlüğünün sağlanmış olacağının altını çizdi. Bu yolla iş paketleri, iş tanımları ve görev dağılımları nitelikli hale getirilip, ekipte yer alanların bireysel özelliklerini, kendisinde var olan farklı yönlerini tanıyabileceğini ve ortaya çıkartabileceğini belirten Prof. Dr. Mustafa Böyükata, disiplinli çalışma süreçleri ile nitelikli sonuçlara ulaşılabileceğini vurguladı. Böyükata, ‘’Nitelikli bilgi, entelektüel bilgi nitelikli makalelerle aktarılıyor. Böylesi makaleler daha çok okunuyor ve ilgi çekiyor. Nitelikli makaleler de nitelikli ve güvenilir veriler üzerinden yazılıyor. Nitelikli veriler ise çoğunlukla proje tabanlı araştırmalarla üretilebiliyor’’ diye konuştu. •Seyfettin Sağlam•