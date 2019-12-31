Akademisyenlere eğitim

Daha önce sosyal, sağlık ve fen bilimleri alanlarında düzenlenen proje hazırlama eğitimine tüm alanlara yönelik olarak devam ettirildi. Karabük Üniversitesinde bilimsel araştırma ve girişimcilik konularında farkındalık ve bilinç artırmaya yönelik çalışmalara katkı sağlamak amacıyla düzenlenen eğitimlerin sonuncusu gerçekleştirildi. Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinde düzenlenen eğitim programı kapsamında katılımcıların, başta TÜBİTAK olmak üzere çeşitli kurumlarca sağlanan destek programlarına araştırma projesi hazırlamalarına katkı vermek, başvuru süreçlerini tanımalarını sağlamak, proje hazırlama ve uygulama ile girişimcilik konularında, temel bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine destek vermek hedeflendi. Eğitim yöneticiliğini Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın yaptığı etkinlikte, farklı ünevirsetelerden akademisyenler de eğitmen olarak görev aldı.