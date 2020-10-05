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Akademik yıl açılışı

YOZGAT Bozok Üniversitesi Şefaatli Meslek Yüksekokulu’nda 2020/2021 Akademik yıl açılışı törenle yapıldı.

05 Ekim 2020 Pazartesi 00:05
Akademik yıl açılışı

Programa, Kaymakam Muhammed Fatih Günlü, Belediye Başkanı Müjdat Karaca, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Dr. Mehmet Cevat Temizkan, Akademik Personel katıldı. Şefaatli Meslek Yüksekokulu binasında düzenlenen program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlandı. Açılış konuşmalarının ardından, Kaymakam Günlü, ‘’Gençlerimizin; öğrenim hayatları boyunca okullarımızdan en iyi şekilde faydalanıp kendilerini dünyanın her yerinde rekabet üstünlüğü elde edebileceklerini, mezun olup, ailelerine, milletimize, vatanımıza ve tüm insanlığa lâyık başarılı işler gerçekleştirebileceklerine inanıyorum’’ dedi. Kaymakam Günlü, akademisyenlerin bu konuda teşviklerinin daim olacağını ifade ederek, tüm öğrencilere ve eğitimcilere başarılar diledi.

Anahtar Kelimeler:
Akademik Yıl Açılışı
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