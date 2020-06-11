Akademik değerlendirme

YOZGAT Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında görev yapan öğretim görevlileri ile bir araya geldi. Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Prof. Dr. Şenol Akın, Prof. Dr. Yücel Güney, Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen katıldı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, öğretim görevlilerine hitaben yaptığı konuşmada 2020 yılında tüm dünyayı sarsan ciddi bir salgın süreci ile karşılaşıldığını, bu süreçte uzaktan eğitim konusunda ciddi bir başarı sergilediklerini ve bu başarıda tüm idari ve akademik personelin katkısı olduğunu ifade etti. Rektör Karadağ, yaşanan salgın sürecinin uzaktan eğitimi zorunlu kılarken bir yandan da hibrit eğitimi de teşvik ettiğini ifade etti. Karadağ, “YÖK Başkanımız son yapılan açıklamalarla birlikte yüzde 40 oranında online eğitime geçişi yani hibrit eğitimi teşvik etmektedir. Uzaktan eğitim konusunda Yozgat Bozok Üniversitesi kimliğine yakışır şekilde biz bu işin üstesinden geldik ve yaz okuluyla da bunu taçlandırmak istiyoruz. Bu noktada bizler lisansüstü eğitimler de dâhil olmak üzere örnek alınan bir üniversite olmayı hedefliyoruz” dedi.

Rektör Karadağ, ‘Marka Üniversite’ olma yolunda atılan adımlara da dikkat çekerek, endüstriyel kenevir alanında ihtisaslaşan üniversite olduklarını hatırlattı. Karada, ‘’Şu an dünyada iki üniversite, Kaliforniya Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi bu alanla ilgili faaliyet göstermektedir. Yozgat Bozok Üniversitesi bu anlamda da büyük bir mesafe kat etti. Bu başarı hikâyesinin yazılmasında sizlerin çok büyük katkıları var. Birlikte ve beraberce Yozgat Bozok Üniversitesi’ni marka üniversite yapacağız. Biz bir ilki başarmak istiyoruz. Bölgesel kalkınma odaklı bölgesinde konuşlanmış fabrika ve fabrikaların olduğu ihtisas üniversitesi olmak istiyoruz. Bu potansiyelleri harekete geçirmek istiyoruz. Bu manada göreve geldiğimiz gün belirlediğimiz sloganımızı tekrar etmek istiyorum: Kararlılıkla, Başarıya… Bizler inanıyorduk. İnanmak başarmanın yarısıdır. Aynı zamanda kararlıydık. Sizlerden de bu ailenin ferdi olarak aynı kararlılık ve inançla, başarıya odaklanmanızı ve gayret sarf etmenizi istiyoruz” ifadelerini kullandı.