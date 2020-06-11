Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
109779
ALTIN
378.282
DOLAR
6.7913
STERLİN
8.6394
EURO
7.7084

Akademik değerlendirme

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, öğretim görevlileriyle bir araya geldi.

11 Haziran 2020 Perşembe 00:01
Akademik değerlendirme

YOZGAT Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında görev yapan öğretim görevlileri ile bir araya geldi. Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Prof. Dr. Şenol Akın, Prof. Dr. Yücel Güney, Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen katıldı. 
Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, öğretim görevlilerine hitaben yaptığı konuşmada 2020 yılında tüm dünyayı sarsan ciddi bir salgın süreci ile karşılaşıldığını, bu süreçte uzaktan eğitim konusunda ciddi bir başarı sergilediklerini ve bu başarıda tüm idari ve akademik personelin katkısı olduğunu ifade etti. Rektör Karadağ, yaşanan salgın sürecinin uzaktan eğitimi zorunlu kılarken bir yandan da hibrit eğitimi de teşvik ettiğini ifade etti. Karadağ, “YÖK Başkanımız son yapılan açıklamalarla birlikte yüzde 40 oranında online eğitime geçişi yani hibrit eğitimi teşvik etmektedir. Uzaktan eğitim konusunda Yozgat Bozok Üniversitesi kimliğine yakışır şekilde biz bu işin üstesinden geldik ve yaz okuluyla da bunu taçlandırmak istiyoruz. Bu noktada bizler lisansüstü eğitimler de dâhil olmak üzere örnek alınan bir üniversite olmayı hedefliyoruz” dedi.
Rektör Karadağ, ‘Marka Üniversite’ olma yolunda atılan adımlara da dikkat çekerek, endüstriyel kenevir alanında ihtisaslaşan üniversite olduklarını hatırlattı. Karada, ‘’Şu an dünyada iki üniversite, Kaliforniya Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi bu alanla ilgili faaliyet göstermektedir. Yozgat Bozok Üniversitesi bu anlamda da büyük bir mesafe kat etti. Bu başarı hikâyesinin yazılmasında sizlerin çok büyük katkıları var. Birlikte ve beraberce Yozgat Bozok Üniversitesi’ni marka üniversite yapacağız. Biz bir ilki başarmak istiyoruz. Bölgesel kalkınma odaklı bölgesinde konuşlanmış fabrika ve fabrikaların olduğu ihtisas üniversitesi olmak istiyoruz. Bu potansiyelleri harekete geçirmek istiyoruz. Bu manada göreve geldiğimiz gün belirlediğimiz sloganımızı tekrar etmek istiyorum: Kararlılıkla, Başarıya… Bizler inanıyorduk. İnanmak başarmanın yarısıdır. Aynı zamanda kararlıydık. Sizlerden de bu ailenin ferdi olarak aynı kararlılık ve inançla, başarıya odaklanmanızı ve gayret sarf etmenizi istiyoruz” ifadelerini kullandı. 

Anahtar Kelimeler:
Akademik Değerlendirme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Piknik alanları temizlendi
Piknik alanları temizlendi
Araç takviyesi
Araç takviyesi
Kadem’den çağrı
Kadem’den çağrı
Kızılay 152 Yaşında
Kızılay 152 Yaşında
Karantina bitti
Karantina bitti
Pazar yeniden
Pazar yeniden
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim