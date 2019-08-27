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Akademik çalışmalar değerlendirildi

ÇAYIRALAN ilçesinde, 2018/2019 eğitim-öğretim yılı akademik çalışmalarını değerlendirme toplantısı, okul müdürlerimizin katılımıyla yapıldı.

Akademik çalışmalar değerlendirildi

ÇAYIRALAN ilçesinde, 2018/2019 eğitim-öğretim yılı akademik çalışmalarını değerlendirme toplantısı, okul müdürlerimizin katılımıyla yapıldı.

27 Ağustos 2019 Salı 00:00
Akademik çalışmalar değerlendirildi

Çayıralan Öğretmenevinde gerçekleşen toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ başkanlık etti. Şube Müdürleri ve okul müdürlerinin katıldığı toplantıda, genel değerlendirmeler yapıldı. Bir önceki yıla göre akademik başarı grafiğinin arttığı, öğrencilerin ilçede eğitim öğretime devam etmelerindeki artışın sevindirici olduğu ifade edildi.  Öğrencilerin akademik göstergeleri ve yerleştiği okullar hakkında bilgiyi Şube Müdürleri Ahmet Karakaş ve Hakan Mucuk verdi. Çayıralan’da 2018-2019 eğitim öğretim yılında 8. Sınıftan toplam 79 öğrenci mezun olduğu, bu öğrencilerin Merkezi, Yerel ve Özel Yetenek ile ortaöğretim kurumlarına yerleştikleri kaydedildi. Merkezi yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan Fen Liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapıldığı hatırlatıldı. ‘İlçemizden 4 Fen Lisesi, 1 Meslek Lisesi olmak üzere toplam 5 öğrencimiz Merkezi Yerleştirme ile okullara yerleşti. Yerel yerleştirme ile okulların türü, kontenjanı, kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık gibi kriterler göz önünde tutularak yapıldı. Bu kapsamda da 38 öğrencimiz Şehit İsmail Genç Anadolu Lisesine, 8 öğrencimiz Şehit Ali Mehmet Vurel Anadolu İmam Hatip Lisesine, 25 öğrencimiz Ertuğrul Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yerleşmiş olup, bir öğrencimiz de özel yetenek ile Güzel Sanatlar Lisesine yerleşmiştir’ denildi. Çayıralan ilçesinde, 3 ortaöğretim kurumundan toplam 45 öğrencinin mezun olduğu, Şehit İsmail Genç Anadolu Lisesi’nden 16,  Ertuğrul Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 21, Şehit Ali Mehmet Vurel Anadolu Lisesi’nden de 8 öğrenciden 4’ünün lisans, 8’inin de ön lisans programlarına yerleştikleri kaydedildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, bundan sonraki zaman dilimlerinde de elbirliği ile daha güzel başarılara imza atacaklarını söyledi. Başarının kolektif bir şuurdan meydana geldiğini hatırlatan Bozdağ, önümüzdeki yıllarda da hem akademik hem de değerler anlamında iyi ve kaliteli bir neslin yetişebilmesi için hep birlikte çok çalışmamız gerektiğini ifade etti. 
 

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