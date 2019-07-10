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Akademik Başarı Toplantısı Yapıldı

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı başkanlığında, okul müdürlerinin katılımı ile yapılan toplantıda ‘Akademik Başarı’ konuşuldu.

Akademik Başarı Toplantısı Yapıldı

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı başkanlığında, okul müdürlerinin katılımı ile yapılan toplantıda ‘Akademik Başarı’ konuşuldu.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 00:00
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Akademik Başarı Toplantısı Yapıldı

Toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce Fen Liseleri ve Anadolu liselerindeki akademik başarının izlenmesine yönelik hazırlanan istatistiki veriler ele alındı. 2018-2019 eğitim öğretim yılı değerlendirilmesi amacıyla yapılan toplantıda, okul müdürleri tek tek dinleyen Yazıcı, fikir alışverişinde bulunarak talepleri dinledi. Yazıcı, Yozgat il genelinde bulunan 6 Fen Lisesi ve 23 Anadolu lisesinin akademik başarılarının artırılması, izlenmesi konusunda istişarelerde bulunularak, öğrenci ve veli eğitimi konuları görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti. 

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