Akademik Başarı Toplantısı Yapıldı

Toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce Fen Liseleri ve Anadolu liselerindeki akademik başarının izlenmesine yönelik hazırlanan istatistiki veriler ele alındı. 2018-2019 eğitim öğretim yılı değerlendirilmesi amacıyla yapılan toplantıda, okul müdürleri tek tek dinleyen Yazıcı, fikir alışverişinde bulunarak talepleri dinledi. Yazıcı, Yozgat il genelinde bulunan 6 Fen Lisesi ve 23 Anadolu lisesinin akademik başarılarının artırılması, izlenmesi konusunda istişarelerde bulunularak, öğrenci ve veli eğitimi konuları görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.