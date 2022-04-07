AKADEMi66 iLE DOĞRU HAZIRLANIYORLAR

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Eser Projesinin alt kollarından olan Akademi66 ile öğrencilerin ders çalışma metotlarını tespit ettiklerini ve öğrencileri tespit edilen bu ders çalışma metotlarına yönlendirerek sınavlarda daha yüksek puan almalarına katlıda bulunduklarını söyledi. Akademi66 Projesinin Eser Projesinin alt projelerinden olduğunu ve tüm okullarda imkanlar ölçüsünde destekleme ve yetiştirme kursları devam ettiğini belirten Yazıcı, yoğun bir şekilde bu kurslara devam eden öğrencilerin kazanım elde etme süreçlerinin sürekli takip edildiğini vurguladı. Sonuç itibariyle de öğrencilerin elde edemediği kazanımları burada destek olunarak daha da ileriye gitmeleri için akademik başarının artırılması için gerekli tedbirler alınarak böyle bir kalite takip sistemi üzerinde çalışma yürütüldüğünün altını çizen Yazıcı, ‘’Bu kapsamda yine aynı şekilde velilerle işbirliği yaparak tüm çocuklarımızın öğrenme stillerini belirledik. Bu anlamda üç tane temel öğrenme stili olan işitsel, dokunsal ve görsel öğrenme stilini belirleyerek velilerimize de bir yönerge ile bunun ne anlama geldiğini bildirdik. Çocuklarla veliler arasındaki iletişimi daha da güçlendirme yönünde bir çalışma yürüttük. Mesela birçok çocuğumuz müzik dinleyerek ders çalışıyor ama haliyle evde velilerle bir çatışma içerisine giriyor. Çünkü müzik dinleyerek ders çalışılacağı kanaati hasıl olduğu için. Halbuki işitsel bir öğrenci müzik dinleyerek, ders çalışır, bundan etkilenmez. Gayet de güzel anlar dersini. Tabi onun için bu bilgileri bizim velilerimize ve çocuklarımıza vermemiz gerekiyordu. İşitsel, görsel ve dokunsal çocukların özelliklerini öğrencilere tebliğ ettik. Onların bu anlamda nasıl ders çalışmaları gerektiği noktasında bilgilendirmeler yapıldı, hem de velilerimize bunu verimli sonuçlarını da aldık. Yine aynı şekilde bu Akademi66 kapsamında genel anlamda okulların kendi müfredat programımız çerçevesinde ölçme değerlendirme sistematiği içerisinde çocuklarımızın akademik gelişimleri izleniyor’’ dedi.