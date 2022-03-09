AK teşkilattan ziyaret

Yeşilay haftası dolayısıyla AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, Yeşilay Başkanımız Alp Sinan Ertürk'ü ziyaret etti Ziyarette Başer’e, Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Taşdemir, il yönetimi ve geçnlik kolları yönetimi eşlik etti.

Yeşilay Başkanına ve yönetimine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür eder Başer, ziyaretin 1-7 Mart Yeşilay Haftası dolayısıyla yapıldığını belirtti.

Yeşilay'ın çalışmaları hakkında bilgiler veren Ertürk, sigaraya karşı tavrının bilindiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı katkıları da çok önemli bulduklarını vurguladı.

