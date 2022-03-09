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AK teşkilattan ziyaret

AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer ve beraberindeki heyet, Yeşilay Yozgat Şubesini ziyaret etti.

09 Mart 2022 Çarşamba 00:04
AK teşkilattan ziyaret

Yeşilay haftası dolayısıyla AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, Yeşilay Başkanımız Alp Sinan Ertürkziyaret etti Ziyarette Başer’e, Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Taşdemir, il yönetimi ve geçnlik kolları yönetimi eşlik etti. 
Yeşilay Başkanına ve yönetimine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür eder Başer, ziyaretin 1-7 Mart Yeşilay Haftası dolayısıyla yapıldığını belirtti.
Yeşilay'ın çalışmaları hakkında bilgiler veren Ertürk, sigaraya karşı tavrının bilindiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı katkıları da çok önemli bulduklarını vurguladı.
 

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