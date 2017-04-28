AK Parti’yi ağırladılar

Ziyarette, TÜMSİAD Yozgat Şube Başkanı Ali Çatar ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre görüşen Lekesiz, 16 Nisan günü gerçekleştirilen Anayasa referandumu neticesinde, Yozgat’ın bu referandumu memleket meselesi olarak değerlendirdiğini ve yüzde 74’lük bir evet oyu ile Türkiye’de altıncı sırada yer aldığını ifade etti.





Ak Parti Yozgat İl Başkanı Harun Lekesiz ziyarette yaptığı açıklamada şöyle şu ifadeleri kullandı; “16 Nisan referandumu çok büyük bir değişikliği ortaya koydu. Tarihimizde ilk defa millet iradesiyle bir sistem değişikliği yapıldı önemli olarak değerlendirilecek bir yanı da budur. Bizzat milletin yapmış olduğu bir değişim oldu. Bundan önce hatırlarsanız 61 anayasası 60 ihtilali sonrası bir vesayetin gölgesinde hazırlanmış bir anayasadır. Yine 82 Anayasası aynı şekilde ruhu muhafaza etmişti. İlk kez anayasa millete değer veren, milleti tek egemen güç olarak kabul eden bu yaklaşım anayasa dâhil edilmiş oldu. Bu Türkiye için bugün değil yarın değil elli yıl yüz yıl için bir kademe bir basamaktır. İnşallah bunun sonuçlarını önümüzdeki yıllarda göreceğiz”.



