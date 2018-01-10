AK Parti’ye teşekkür

Zararsız, AK Parti Yozgat İl Başkanı Celal Köse tarafından karşılandı. AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer’in de hazır bulunduğu ortamda sendika Başkanı Zararsız, ‘’Taşeron işçilerimiz adına AK Parti Yozgat İl Başkanlığı'na teşekkür ziyaretinde bulunduk. Bizleri bu süreçte hiç yalnız bırakmayan, Başbakan Yardımcımız Sayın Bekir Bozdağ'a, AK Parti Yozgat Milletvekillerimiz Sayın Av. Yusuf Başer'e, Sayın Dr. Ertuğrul Soysal'a, Sayın Abdulkadir Akgül'e, Yozgat AK Parti İl Başkanı Sayın Celal Köse'ye, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Sayın İskender Nazlı'ya ve AK Parti Yozgat İl Teşkilatına, şahsım, yönetim kurulu üyelerimiz, komite başkanlarımız, işyeri sendika temsilcilerimiz, cefakar işçi kardeşlerimiz adına teşekkür ederim’ dedi.