AK Parti’nin tercihi Köse oldu

Erdoğan, dünkü grup toplantısında aralarından Yozgat'ın da yer aldığı 60 il ve büyükşehir belediye başkan adayını açıkladı. TBMM'deki grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat Belediye Başkan adayı olarak Celal Köse'yi takdim etti. Grup toplantısında AK Parti Yozgat Milletvekilleri Bekir Bozdağ ve Yusuf Başer'in yanı sıra mevcut Belediye Başkanı Kazım Arslan, partinin yeni dönemdeki başkan adayı Celal Köse, Gençlik Kolları Başkanı Kazım Emiroğlu Şimşek ve misafir locasında da Yozgatlı partililer yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat'ta yeni dönemde Celal Köse ile yola yürüyeceklerini ifade etti. Böylece Köse'nin adaylığı resmilik kazanmış oldu. Erdoğan, Yozgat Belediye Başkan adayı Celal Köse ile tokalaştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Köse'yi tebrik etti.



AK Parti Belediye Başkanı adayları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamaların ardından ortaya çıktı. Hafta boyu kulislerde dolaşan isimler netleşti. Mevcut Yozgat belediye Başkanı Kazım Arslan ile AK Parti İl Başkanı Celal Köse arasında tercih yapmak zorunda kalan AK Parti Genel Merkezi, son yaptırdığı anketin ardından adayını belirledi. Dün Yozgat İl Başkanı Celal Köse’ye Belediye Başkan adayı olduğu tebliğ edilip, Ankara’ya davet edildiği kaydedildi. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti’nin Yozgat adayının Celal Köse olduğu belirtildi.

CELAL KÖSE KİMDİR?:

1972 yılında Yozgat’ta doğdu. İlk, Orta ve Lise tahsilini Yozgat’ta tamamladı. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi anabilim dalı Kamu Yönetimi bölümünden siyasi partiler kanununa göre seçme seçilme esasları, parti içi demokrasi ve liderler sultası başlıklı Yüksek Lisans tezini vererek mezun oldu.

İş hayatında inşaat, akaryakıt, gıda ve madencilik gibi çeşitli alanlarda faaliyetleri oldu. Ana faaliyeti olan yap-sat müteahhitlik hizmeti şirketi babası tarafından 1984 yılında kuruldu, babasının vefatından sonra bu mesleği devam ettirdi. Siyasi hayatına ilk olarak Refah Partisi Gençlik Kollarında başladı. AK Parti kuruluşunda kurucu İl Başkan Yardımcısı olarak görev aldı, Şubat 2002’de Genel Merkez tarafından Yozgat Merkez İlçe Teşkilatını kurmak üzere Kurucu Merkez İlçe Başkanı olarak görevlendirildi. 2007 Yılında bu görevinden ayrıldı. 23 Ağustos 2017 tarihinde ise AK Parti Yozgat İl Başkanlığı görevine atama ile geldi. Yozgat İl Başkanlığı görevini yürütürken, Yozgat Belediye Başkan Adayı olarak ismi açıklandı. Köse, evli ve 2 çocuk babasıdır.

