AK Partililer iftarda buluştu

Yerköy Öğretmen Evi'nde düzenlenen iftar programında AK Parti Yerköy İlçe Başkanı Hacı Dereli, ‘Gönlümüz bir, soframız bir’ sloganı ile bu iftar programını düzenlediklerini söyledi. İftara katılanlara teşekkür eden Dereli, "Hem partililerimiz hem de sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek gönlümüzün ve soframızın bir olduğunu göstermek için bu iftar yemeğini düzenlemiş bulunmaktayız. İftar yemeğimize katılan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Yozgat Milletvekilleri Bekir Bozdağ ve Yusuf Başer ile Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de iftar programına katılarak, partililerle sohbet etti.

