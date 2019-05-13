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AK Partililer iftarda buluştu

AK Parti Yerköy İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında milletvekilleri ve partililer bir araya geldi.

AK Partililer iftarda buluştu

AK Parti Yerköy İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında milletvekilleri ve partililer bir araya geldi.

13 Mayıs 2019 Pazartesi 00:00
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AK Partililer iftarda buluştu

Yerköy Öğretmen Evi'nde düzenlenen iftar programında AK Parti Yerköy İlçe Başkanı Hacı Dereli, ‘Gönlümüz bir, soframız bir’ sloganı ile bu iftar programını düzenlediklerini söyledi. İftara katılanlara teşekkür eden Dereli, "Hem partililerimiz hem de sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek gönlümüzün ve soframızın bir olduğunu göstermek için bu iftar yemeğini düzenlemiş bulunmaktayız. İftar yemeğimize katılan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. 
AK Parti Yozgat Milletvekilleri Bekir Bozdağ ve Yusuf Başer ile Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de iftar programına katılarak, partililerle sohbet etti.
 

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