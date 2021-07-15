AK Parti’den ziyaret

İl Başkanı Başer bazı partililerle birlikte, Şehit Yakınları ve Gaziler Derneğini ziyaret edip, şehitlikte dua etti. Başer, ‘’Bugünümüzü Vatan, Kuran, Bayrak diyerek şehit olan, gazi olan ve haklarını ne yapsak ödeyemeyeceğimiz her zaman her fırsatta bir arada olmaktan mutluluk duyduğumuz başınızın tacı şehit ve gazi yakınlarımıza, Şehit ve Gazi Yakınları Derneğimize ve aziz şehitlerimizin kabirlerini ziyarete ayırdık. Aziz ruhları şad mekanları cennet olsun’’ dedi. AK Parti Gençlik Kolları Yozgat İl Başkanı Yaşar Taşdemir de, ‘’Türk Silahlı Kuvvetlerinin resmî internet sitesi ve TRT'de yayınlanan bildiride ordunun yönetime el koyduğu ifade edilerek ülkede sıkıyönetim ve sokağa çıkma yasağı ilan edildiği açıklandı. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayına bağlanarak halkımızı meşru olamayan bu darbeye karşı durmaya çağırmasıyla ve demokrasinin ve milletimizin egemenliği üzerinde bir güç tanımadığını belirtmesiyle milletimiz destansı bir direnişle darbenin karşısında durmuştur’’ diye konuştu.