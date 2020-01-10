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AK Partiden, yerel yönetime takip

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı, Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Yozgat’taki Ak Partili belediyeleri ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar, hizmetler ve projeler konusunda fikir alışverişinde bulundu.

AK Partiden, yerel yönetime takip

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı, Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Yozgat’taki Ak Partili belediyeleri ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar, hizmetler ve projeler konusunda fikir alışverişinde bulundu.

10 Ocak 2020 Cuma 03:19
AK Partiden, yerel yönetime takip

Milletvekili Açıkgöz, AK Parti Yozgat İl Teşkilatı üyeleriyle birlikte Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın, Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Saraykent belediye Başkanı Ahmet Öçal’ı ziyaret etti. Ziyarette, İlçeler ile bağlı beldelerin ihtiyaçları, belediyelerin çalışmaları hakkında bilgi alan Milletvekili Açıkgöz, yaptığı görüşmelerden elde ettiği izlenimleri rapor haline getirip, parti başkanlık divanına sunacak. Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Aydıncık ilçesinde Belediye Kültür Evinde faaliyetini sürdüren Sanat Atölyesi ile Ametist Taşı Sergisini de gezip, bilgi aldı. 

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AK PartidenYerel Yönetime Takip
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