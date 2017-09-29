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AK Partide kongre zamanı

AK PARTİ teşkilatlarının kongre süreci devam ediyor.  Geçtiğimiz hafta Sorgun ilçe kongresi ile başlayan ve Akdağmadeni, Çayıralan ve Çandır kongreleri ile devam eden çalışmalar, yarın devam edecek. Eylül ayı kongre planlaması çerçevesinde 5 ilçenin daha kongresi yapılmış olacak. AK Parti’de en hareketli gün yarın yaşanacak. Yarın sırasıyla Çekerek, Kadışehri ve Saraykent kongreleri yapılacak. Cumartesi günü ise merkez ve Şefaatli ilçe kongreleri gerçekleştirilecek.

AK Partide kongre zamanı

AK PARTİ teşkilatlarının kongre süreci devam ediyor.  Geçtiğimiz hafta Sorgun ilçe kongresi ile başlayan ve Akdağmadeni, Çayıralan ve Çandır kongreleri ile devam eden çalışmalar, yarın devam edecek. Eylül ayı kongre planlaması çerçevesinde 5 ilçenin daha kongresi yapılmış olacak. AK Parti’de en hareketli gün yarın yaşanacak. Yarın sırasıyla Çekerek, Kadışehri ve Saraykent kongreleri yapılacak. Cumartesi günü ise merkez ve Şefaatli ilçe kongreleri gerçekleştirilecek.

29 Eylül 2017 Cuma 07:05
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AK Partide kongre zamanı

TAKVİM İŞLİYOR
AK Parti Yozgat İl Başkanı Celal Köse, ilçe kongrelerine yönelik takvimin işlediğini söyledi. Genel merkez tarafından hazırlanan program çerçevesinde kongre çalışmalarının devam ettiğini belirten Köse, yarın üç ilçenin kongresinin yapılacağını ifade etti. Çekerek kongresinin saat 10.00’da, Kadışehri kongresinin saat 13.00’de ve Saraykent kongresinin saat 15.00’de gerçekleştirileceğini aktaran Köse, Cumartesi günü Merkez ilçe kongresinin 11.00’de, Şefaatli ilçe kongresinin ise 15.00’de yapılacağını bildirdi.
İl Başkanı Köse, Cuma ve Cumartesi günü yapılacak kongrelere Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve milletvekillerinin de katılacağına dikkat çekerek, Boğazlıyan, Sarıkaya, Aydıncık, Yerköy ve Yenifakılı ilçe kongreleri de 14-15 Ekim tarihlerinde yapılmasının öngörüldüğünü kaydetti.
KONGRELERE TEK LİSTE İLE GİDİLİYOR
Yarın gerçekleştirilecek olan ilçe kongrelerine tek liste ile gidilecek. Çekerek’te Üzeyir İnce, Kadışehri’nde Şabettin Aksoy ve Saraykent’te Nuri Çınar yeniden aday olacak. Genel merkez  tarafından onaylanan listelerle seçime gidecek olan mevcut başkanlar göreve devam edecekler. Cumartesi günü Merkez ilçe kongresinde mevcut başkan İskender Nazlı ve Şefaatli ilçe başkanı Ömer Sarı tek aday olarak seçime girecekler. Kongrelerde ikinci bir listenin çıkması da beklenmiyor.
BİRLİKTELİK ÖN PLANDA
Kongrelerin AK Parti için birlik ve beraberliğin gösterildiği  yer olduğunu dile getiren Köse, 
AK Parti'de küslük olmayacağını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkan olarak geri dönüşünün teşkilatlarda heyecan uyandırdığını aktaran Köse, "AK Parti ilçe ve il kongrelerimiz Şubat 2018'e kadar tamamlanacak. Bizim kongrelerdeki en büyük temennimiz partimizde birlik ve beraberlik ortamının oluşmasıdır" diye konuştu.
 

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