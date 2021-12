AK Partide istifa sonrası ‘kumpas’ iddiası

AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç’ın istifası sonrasında yayınlanan görüntüleri, ulusal medya ve sosyal hesaplarda gündem yaratırken, Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı paylaşımda, yayınlanan görüntülerin komplo olduğunu belirtip, komployu yapanlara yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. Kürşat Kılıç’a sosyal medya hesabından birçok tanıdığı isim sahip çıkıp, gerçeğin en kısa sürede ortaya çıkıp, görüntülerin ‘komplo’ olduğunun ortaya çıkacağına inandıklarını belirtti. Kılıç’a İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık ve bağlı bulunduğu Yozgat Serbest Mali Müşavirler ve Muhasebeciler (SMMM) Odası Başkanı Ahmet Bulut da sahip çıktı. AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç, işlerinin yoğunluğu gerekçesiyle istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Kılıç, ‘’İşlerimin yoğunluğu sebebi dolayısıyla AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Her daim Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a ve Partimize bağlılığım devam edecektir. Kamuoyuna saygılarımla duyurulur’’ ifadelerini kullandı. Asıl mesleği Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir olan Kürşat Kılıç, 2018 yılında AKP Yozgat Merkez İlçe Başkanı İskender Nazlı'nın istifa etmesinin ardından genel merkez tarafından ilçe başkanlığı görevi verildi. 2020 yılında 7'nci olağan genel kurulda güven tazeleyen Kılıç, 3 yıldır AKP Yozgat Merkez İlçe Başkanlığı görevini yürütüyordu. Bu arada Sözcü gazetesinde yer alan haberde, AKP Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, ‘Kendisiyle görüştüm. Uyuşturucu içmediğini ve kendisine kumpas kurulduğunu söyledi bize’’ ifadelerini kullandığı kaydedildi. Yozgat Emniyet Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ‘’Sosyal medya ve haber kanallarında yapılan paylaşım ve haberler ile alakalı olarak eski merkez ilçe başkanı Kürşat Kılıç’a yönelik kurulan komploya istinaden bir şahıs tutuklamış diğer şahısların yakalanma çalışmalarına devam edilmektedir” denildi. Yozgat Emniyet Müdürlüğü'nün bu açıklaması sosyal medya hesabından silinip ikinci bir açıklama yapılarak, ‘’Yozgat Eski Merkez ilçe Başkanı K.K; işyerinde komplo kurularak gizli görüntülerinin çekildiği, bu görüntüler üzerinden şantaj yapılarak para istendiği, buna karşı çıkması üzerine gizli çekilen görüntülerinin servis edildiği yönündeki şikayeti üzerine, 3 şahıs gözaltına alınmış, bunlardan 1'i tutuklanmıştır. 2 şahsın adli işlemleri sürmektedir’’ ifadelerine yer verildi. Görevinden İstifa eden Kürşat Kılıç’a siyasi rakiplerinden de destek geldi ve kumpas olduğu ileri sürülen görüntülere tepki verildi. İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, sosyal medya hesabından ‘’AKP merkez ilçe başkanı Kürşad Kılıç'ı TSO başkanlığından beri tanır severim. Her karşılaştığımızda candan içten samimi selam verir. Hal hatır sorar. Yaptığı hatadan ders alıp, işine ve ailesine sahip çıkacağına inanıyorum. Hatasız kul olmaz. İsterse Önümüzdeki hafta BeşiktAŞK maçını beraber seyredebiliriz. Bu paylaşımın siyasi bir içeriği yoktur. Sadece İnsani duygular içerir. ‘Kürşad Kılıç’ Seni seven bir abin var. Allaha emanet ol’’ ifadelerine yer verdi. Yozgat SMMM Odası Başkanı Ahmet Bulut ise, ‘’Odamız üyelerinden eski merkez ilçe başkanı saygıdeğer Kürşat Kılıç’a yapılan saldırı bir komplonun sonucudur. Meslektaşımızlardan birisinin adının bir komplo sonucu dahi olsa bile, böyle bir olay ile anılması son derece üzücü bir durumdur. Meslektaşımıza geçmiş olsun diyor, her zaman olduğu gibi bugünde yanında olduğumuzu kamuoyuna saygı ile belirtiyoruz’’ diye konuştu.