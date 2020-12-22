Ak Parti’de beklenen gelişme

Ak Parti Genel Merkezine davet edilen Nurullah Nurdoğan, Harun Evcimen ve Yusuf Başer, Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Görüşme sonunda Yusuf Başer il başkanı olarak atandı.