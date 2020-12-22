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Ak Parti’de beklenen gelişme

Ak Parti Yozgat il başkanı belli oldu. İki dönem Yozgat Belediye Başkanlığı yapan Yusuf Başer, Ak Parti Yozgat il başkanı oldu.

22 Aralık 2020 Salı 21:05
Ak Parti’de beklenen gelişme

Ak Parti Genel Merkezine davet edilen Nurullah Nurdoğan, Harun Evcimen ve Yusuf Başer, Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Görüşme sonunda Yusuf Başer il başkanı olarak atandı.

Son Güncelleme: 22.12.2020 21:18
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