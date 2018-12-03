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AK Parti’de Başkanlar istifa etti

AK Parti Yozgat Belediye Başkan adayı olarak ilan edilen İl Başkanı Celal Köse ile birlikte, parti genel merkezi ile adaylık konusunda görüşen 6 ilçe başkanı da istifasını verdi.

AK Parti’de Başkanlar istifa etti

AK Parti Yozgat Belediye Başkan adayı olarak ilan edilen İl Başkanı Celal Köse ile birlikte, parti genel merkezi ile adaylık konusunda görüşen 6 ilçe başkanı da istifasını verdi.

03 Aralık 2018 Pazartesi 07:00
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AK Parti’de Başkanlar istifa etti

Yozgat’ta  ilçe belediye başkan aday adayı ve İl Genel Meclis Üyeliği için 6 ilçe başkanı istifalarını genel merkeze sunduğu bildirildi. Genel merkez tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde Akdağmadeni, Çayıralan, Şefaatli ve Kadışehri ilçe belediye başkan adayları kesinlik kazandığı, diğer ilçelerin adayları konusunda çalışmaların devam ettiği bildirildi. Yasa gereği, 1 Aralık tarihi itibari görevlerinden istifa eden başkanlardan 3’ü belediye başkanlığına, 4’ü ise il genel meclis üyeliği adaylığı için başvuruda bulundu. AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı’nca izin verilen Akdağmadeni İlçe Başkanı Önder Gürel ve Çayıralan İlçe Başkanı Arif Akpınar belediye başkan aday adayı oldu. Yozgat Merkez İlçe Başkanı İskender Nazlı, Saraykent İlçe Başkanı Nuri Çınar, Kadışehri İlçe Başkanı Şabettin Aksoy ve Çandır İlçe Başkanı Mustafa Nehoş İl Genel Meclis Üyeliğinde bulunmak için istifalarını verdi. Yozgat Merkez İlçe Başkanı İskender Nazlı, AK Parti çatısı altında 2001 yılında kurucu üye olarak başladığı yolculukta, partisi ve davası için hizmet ettiğini söyledi. Nazlı, ‘’2013 yılından buyana sürdürdüğüm Merkez İlçe Başkanlığı görevimden 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinden İl Genel Meclisi üyeliği adaylığı için genel merkezimizin oluruyla istifa ettim. İlçe Başkanlığım süresince görev yapan vefakar ve fedakar Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarıma, Mahalle Başkanlarımıza, bizimle birlikte bu kutlu davada yol yürüyen tüm dava arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

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