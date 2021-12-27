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AK Parti sahada

AK Parti Yozgat İl Başkanlığı, ‘Yatırım, İstihdam, Üretim, İhracat ve Büyüme’ başlıklı broşürleri dağıtıp, bütün iş yerleri ve hanelere ulaşmak için sahaya çıktı.

27 Aralık 2021 Pazartesi 00:26
AK Parti sahada

AK Parti Yozgat İl Başkanlığı, Merkezde, on üç ilçede Ana Kademe, Kadın ve Gençlik Kolları olarak, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ki e güven ve istikrarın sürekliliği için, Yatırım, İstihdam, Üretim, İhracat ve Büyüme başlıkları altında yeni yapılanmaları ile ilgili broşür dağıtımını yaptı. AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, ‘’Teşkilatlarımızın yoğun bir katılımı ile İnşallah en kısa sürede tüm hemşehrilerimize ulaşarak, öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın selam ve muhabbetlerini ileterek dağıtımını yaptığımız broşürlerin herkese ulaşmasını sağlayacağız’’ dedi. •Sümeyye İlhan•

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