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AK Parti insan haklarından ziyaret

AK Parti Yozgat İl Başkanlığı İnsan Hakları komisyonu üyeleri gazetemizi ziyaret etti.

10 Haziran 2021 Perşembe 00:08
AK Parti insan haklarından ziyaret

İnsan Hakları Komisyonu Başkan Yardımcısı Hacer Güçlü, Kadın Kolları İnsan Hakları Başkanı Senem Avcı, Hatice Eraslan ve Gençlik Kollarından Ahmet Remzi Açıkgöz gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Yasin Nazım Kayhan’ı ziyaret ettiler. Yozgat’ta yaptıkları çalışmalar ve yapacakları çalışmalar hakkında bilgi veren İnsan Hakları Başkan Yardımcısı Hacer Güçlü, Yozgat basınının da kendilerine destekçi olmasını istedi. Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Yasin Nazım Kayhan’dan da bilgiler alan Eraslan, gerekli çalışmaları yapacağı ifade etti. Ahmet Ayverdi

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AK Parti Insan Haklarından Ziyaret
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