AK Parti'den tebrik

AK Parti Yozgat İl Teşkilatı tarafından yayınlanan yeni yıl mesajında, 2020 yılının yeni umutların gerçekleştiği bir yıl olması temennisinde bulunuldu.

AK Parti'nin yayınladığı yeni yıl mesajında, "AK Parti kurulduğu günden bu yana Yozgat ve ülkenin gelişmesi yönünde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmektedir. Yozgat’ımızın ve ülkemizin gelişmesini istemeyen iç ve dış güçler her fırsatta terör örgütleri ile birlikte hareket ederek ülkemizde bir kaos ortamı yaratma peşinde nafile işlerle uğraşını sürdürüyorlar. 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi ile başarısız olan hainler dün olduğu gibi bundan sonra da hüsrana uğramaya devam edecek. Birliğimizi ve kardeşliğimizi kimsenin bozmaya gücü yetmeyecektir. Değerlerimiz bize birliği, beraberliği ve kardeşliği yüceltmeyi öğütlemektedir. Yozgat’ımızda çalışmalarımızın tamamını bu duygu ve düşüncelerle planlıyor ve hayata geçiriyoruz. Bu vesile ile 2020 yılının Yozgat’ımıza, ülkemize ve tüm insanlığa huzur ve barış getirmesini temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.