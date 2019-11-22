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AK Parti'den kutlama

AK PARTİ Yozgat İl Teşkilatı 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle yazılı mesaj yayınladı.

AK Parti'den kutlama

AK PARTİ Yozgat İl Teşkilatı 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle yazılı mesaj yayınladı.

22 Kasım 2019 Cuma 14:48
AK Parti'den kutlama

AK Parti Yozgat İl Teşkilatı tarafından yayınlanan mesajda, öğretmenlerin bilgisi ve tecrübesiyle sorumluluk sahibi kişiler olduğuna dikkat çekildi.
AK Parti İl Teşkilatı'nın mesajında şu ifadeler kullanıldı
“Öğretmenlerimiz en başta bilgisiyle tecrübesiyle öğütleyen, öngörüsüyle yol gösteren ve aynı zamanda en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın vatanına, milletine ve devletine bağlı birer birey olarak yetişmesinde büyük pay sahibi kişilerdir. Bu bakımdan ülkemizin ve ilimizin çağdaş müreffeh yarınlara ulaşmasında öğretmenlerin önemi ve katkısı büyüktür. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün veciz sözünden de anlaşılacağı üzere 'Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.' diyerek, öğretmenlerin önemini bir kez daha vurgulamıştır. Bu vesile ile milletimizin fedakarlık abidesi olan değerli öğretmenlerimize en derin şükranlarımızı sunuyor, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal etmiş olan tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz, kıymetli öğretmenlerimizin, 24 Kasım öğretmenler gününü en içten dileklerimlerimizle kutluyoruz.”

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