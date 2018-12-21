Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
91195
ALTIN
214.754
DOLAR
5.2942
STERLİN
6.6994
EURO
6.0476

AK Parti'de atamalar yapıldı

AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanlığına Kürşat Kılıç atandı.

AK Parti'de atamalar yapıldı

AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanlığına Kürşat Kılıç atandı.

21 Aralık 2018 Cuma 07:00
486 Okunma
AK Parti'de atamalar yapıldı

Mevcut Başkan İskender Nazlı’nın İl Genel Meclisi Üyeliği başvurusuyla partide Merkez İlçe Başkanlığı koltuğu boşalmıştı. AK Parti Genel Merkezi tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, partinin Yozgat Merkez İlçe Başkanlığına Kürşat Kılıç’ın atandığı bildirildi.
İLÇELER DE TAMAM:

AK Parti, yerel seçim sürecinde istifa sonucu boşalan ilçe başkanlıklarına da atamalar gerçekleşti. Bu kapsamda AK Parti Akdağmadeni İlçe Başkanlığı’na Adem Darımla, Çayıralan’a Şahin Şahiner, Çandır’a Halim İlbay, Saraykent’e Necmettin Kaya, Kadışehri’ye Hakan Özipek atandı.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Yozgatlıları davet etti
Yozgatlıları davet etti
Uygun değilmiş
Uygun değilmiş
Tarihi hamamda restore
Tarihi hamamda restore
Köyde su hattı heyecanı
Köyde su hattı heyecanı
Öğrencilere dil konferansı
Öğrencilere dil konferansı
Belçika’da staj
Belçika’da staj

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim