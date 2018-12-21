AK Parti'de atamalar yapıldı

Mevcut Başkan İskender Nazlı’nın İl Genel Meclisi Üyeliği başvurusuyla partide Merkez İlçe Başkanlığı koltuğu boşalmıştı. AK Parti Genel Merkezi tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, partinin Yozgat Merkez İlçe Başkanlığına Kürşat Kılıç’ın atandığı bildirildi.
İLÇELER DE TAMAM:
AK Parti, yerel seçim sürecinde istifa sonucu boşalan ilçe başkanlıklarına da atamalar gerçekleşti. Bu kapsamda AK Parti Akdağmadeni İlçe Başkanlığı’na Adem Darımla, Çayıralan’a Şahin Şahiner, Çandır’a Halim İlbay, Saraykent’e Necmettin Kaya, Kadışehri’ye Hakan Özipek atandı.
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