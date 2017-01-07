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AK Gençlik’ten üye kaydı

07 Ocak 2017 Cumartesi 06:16
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Yozgat AK Parti Gençlik Kolları İl Teşkilatı, Cumhuriyet Meydanı’nda kurduğu stantla partiye üye kaydı çalışması başlattı.

AK Gençlik’ten üye kaydı
AK Parti Gençlik Kolları Teşkilatı, yaklaşın referandum ve olası erken seçim senaryolarının konuşulduğu bu günlerde kent meydanına kurduğu stantla vatandaşları partiye üye kaydı yapıyor.
Gençlik Kolları Teşkilatı üyesi gençler, 22 Ocak’a kadar açık olacak stantta üye kaydı ve bilgi güncellemesinin yapıldığını belirterek; 
“Hem partiye üye kaydı çalışması yapıyoruz hem de üye olan vatandaşlarımızın bilgilerini güncelliyoruz. Kısa sürede vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştık. Kayıtlarımız devam ederken diğer yandan da üyelerimizin bilgi güncellemelerini yapıyoruz. İnsanların ilgisi bizleri mutlu ediyor, güç veriyor. Allah hepsinden razı olsun” diye konuştu. 
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