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AK Gençlik'ten özel bir gün

28 Ocak 2017 Cumartesi 05:52
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Yozgat'ta AK Parti Gençlik Teşkilatı bünyesinde kurulan ve ilk defa oy kullanacak gençlere yönelik faaliyet yürüten Seçmen Birimi, Alparslan Türkeş Huzur Evi'nde kalan yaşlıları ziyaret ederek, gönül aldı.

AK Gençlik'ten özel bir gün
AK Parti Gençlik Kolları İl Teşkilatı Seçmen Birimi, önceki gün Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Alparslan Türkeş Huzur Evi'nde kalan yaşlıları ziyaret etti. Samimi ve sıcak muhabbet ortamının oluştuğu ziyaret renkli görüntülere de sahne oldu.
İlk defa oy kullanacak gençlere yönelik faaliyet yürüten Seçmen Birimi tarafından gerçekleştirilen ziyarette, huzur evi sakinlerinin sadece özel günlerde değil her zaman hatırlanması gerektiğinin de mesajını vermiş oldu.
Yaklaşık on beş kişilik bir ekiple gerçekleşen ziyarette gençler, büyüklerinin ellerini öperek hal ve hatırlarını sordular, hep birlikte yaptıkları sohbetlerle huzurevi sakinlerine güzel bir gün yaşatmaya çalıştılar.
"Sevgili Peygamberimiz (S.A.V) yaşlılara saygı gösterilmesi gerektiğine dikkat çekmiş bir şey ikram edildiğinde ilk önce onlara teklif edilmesini ve her konuda yaşlılara öncelik verilmesini öğütlemiştir" diyen gençler, ziyaretle ilgili şu mesajları verdiler: "Küçüklere sevgi büyüklere saygı göstermeyenin olgun mümin olamayacağını bir hadislerinde şöyle ifade etmiştir. “ Küçüklerimize merhamet etmeyen büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir. (Riyazü’s Salihin, Hadis No: 359) Unutmayalım ki, yaşlılara saygı gösterip gönüllerini ve dualarını almak, ihmal edilmemesi gereken dini bir vecibedir. Ayrıca kültürümüzde de önemli bir yer tutan yaşlılara hürmet göstermek, sadece evimizin içinde bulunan yaşlılara değil toplumun her köşesinde bulunan yaşlılara gösterilmelidir. Belki de sizler de hiçbir özel gün olmamasına rağmen sırf büyüklerimizi sevindirebilmek ve iyi bir insan olabilmek adına bu hafta sonu ailecek yaşlılarımızı huzurevinde ziyaret eder ve onların mutluluklarına ortak olmak istersiniz. Neden olmasın?"

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