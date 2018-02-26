AK Gençlikte yeni dönem

AK Parti Beşinci Olağan İl Gençlik Kolları Kongresi’nde Kazım Emiroğlu Şimşek partinin yeni gençlik kolları başkanı seçildi.

Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen kongreye Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

Tek adaylı kongrede mevcut başkan Muhammed Emin Erbek’in yaş haddinden dolayı görevinin sonlanmasının ardından, daha önce Türkiye Gençlik Vakfı Yozgat Şube Başkanlığı görevini yürüten Kazım Emiroğlu Şimşek, partinin yeni gençlik kolları başkanı oldu.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, AK Parti’nin siyaseti gençleştirerek, dinamik bir yapıya kavuşturduğunu hatırlattı.

Daima gençlerin önünü açan ve onlara yarınları emanet edecek hamle ve adımları atan bir siyasi hareket olduklarının altını çizen Bakan Bozdağ, gençlerin sadece 2019 ve 2023 hedefleri olmadığını, 2071 hedefleri için de bugün görev alan gençlerin, yarın iş başında olacağını söyledi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, görev süresi boyunca özveriyle çalışan Muhammed Emin Erbek’e teşekkür etti, yeni başkan Kazım Emiroğlu Şimşek’e başarı diledi.

