AJANSIN BÜYÜK BAŞARISI

Yozgat’ta 2014 yılında kurulan, 2018 yılından itibaren Bozok Teknopark'ta faaliyetini sürdüren, web tasarımı, internet reklamcılığı, elektronik ticaret üzerine uzmanlaşıp, performans odaklı Zihinbuzz Dijital Ajans atılım yaptı. 2022 yılı sonuna kadar 5 şehirde şubeleşmeyi hedefleyen ajans, pandemi döneminde önceki yıllara oranla yüzde 300 büyüme sağladı. Ajans kurucusu Yasin Işık, Google ile başlattıkları iş ortaklığı ile Google'ın yenilikçi özelliklerini, dijital pazarlama faaliyetlerini daha etkin, bütüncül bir şekilde yönetmek isteyen şirketlere sunmaya başlayacaklarını söyledi. Işık, ‘’Dijital pazarlamada rekabetin en üst seviyelere çıktığı günümüzde, müşterilerimizin dijital dünyadaki varlığını güçlendirmek ve pazar paylarını artırmaya destek olmak için yeni nesil teknolojilerin en iyilerini sunmaya, hizmet kalitemizi artırmaya devam edeceğiz. Bu iş ortaklığı ajansımıza her açıdan değer kattı. Google Partners programı Zihinbuzz'ın bilinirliğini sağlamlaştırmasına ve yeni müşteriler kazanmasına yardımcı olacak. Teknolojik çözümler sunmayı ve dijital dönüşüme öncülük etmeyi sürdürürken, bilgi birikimimizi dünyanın en büyük kuruluşlarından Google’ın güvencesiyle bir araya getirerek, dijital dünyada var olmak isteyen tüm kurum ve kuruluşlara hizmet vermeye devam ediyoruz’’ dedi. Işık, 15 yılı aşkın teknoloji geçmişine sahip, yaklaşık 10 kişilik bir ekiple sundukları yazılım çözümleriyle kurumsal firmaların dijitalde büyümelerine öncülük ettiklerinin altını çizerek, sertifikalar, eğitim, stratejik analizler sayesinde, Google İş Ortağı olmanın ajansın başarısının önemli bir parçası olduğunu bildirdi. Işık, ‘’Google İş Ortağı olarak müşterilerimize en iyi verileri ve çözümleri sunduğumuzu biliyoruz. Google İş Ortağı olmak, işletmemizin büyümesi ve müşterilerimiz için elde ettiğimiz sonuçlar bakımından paha biçilmez bir fırsat oldu. Ekibimizin tamamının Google sertifikası bulunduğundan müşterilerimiz, internetteki varlıklarını en üst seviyeye taşıdığımızdan emin olabilir. Eğitimli ve sertifikalı bir ekiple, Google Partners programı sayesinde edindiğimiz bilgileri kullanarak müşteri hesaplarını optimize edebiliyoruz. Bu da güven oluşturmamıza ve tüm hesaplarımızda sonuç elde etmemize olanak tanıyor. Genel anlamda, Google İş Ortağı olmak müşteri ilişkilerini sağlamlaştırma ve derinleştirme konusunda bize bir rekabet avantajı sağladı’’ diye konuştu. Orta ve uzun vadeli büyüme hedefiyle yola çıktıklarının altını çizen Yasin Işık, ‘’Biz 2005 yılından beri profesyonel olarak sektörde faaliyet gösteriyoruz. Ajansımızı 2014 yılında kurduk. Kurulduğumuz günden bu yana, performans medya ve iç pazardan tasarım, yazılım, metin yazarlığı ve web analizine kadar çeşitli uzmanlıkları olan 10 kişilik çalışana sahip bir işletme haline geldik. Türkiye'nin birçok şehrinden ve yurtdışından ağırlıklı olarak kurumsal şirketlerden oluşan yaklaşık 130 müşterimiz var. Vizyonumuz doğrultusunda da 2018 yılında Bozok Teknopark'a taşındık. Bu sayede gelişmemiz ve büyümemizin daha kolay olacağının farkındaydık. Hesap yönetimi, reklam performansı, müşteri memnuniyeti, kalite değerlendirmesi, teknik yeterlilikler, çalışanların sertifikasyonu, yeni müşteri kazanımı gibi hedeflerin tümünü başarı ile tamamlayarak Google Resmi İş Ortağı olduk. Google'ın verdiği güç ile 2022 yılı sonuna kadar 5 şehirde şubeleşmeyi hedefliyoruz. İlk etapta güçlü bağlantılarımızın olduğu Tokat, Kırıkkale, Çorum, Niğde ve Nevşehir illerini belirledik. Bu şehirlerdeki teknoparklarda ofislerimizi açıp, üniversitelerin ilgili bölümlerinden de ekiplerimizi oluşturacağız. Konuyla ilgili ar-ge çalışmalarımız devam ediyor. Büyüme stratejisi olarak Paris Modeli büyümeyi tercih ettik. Bu da öncelikle çevresel, sonrasında bölgesel ve daha sonrasında da global düzeyde olacak. Büyüme planlarımızı gerçekleştirirken Google, uzun vadeli hedeflerimizi karşılayan bize özel çözümlerle yanımızda olacak. Google İş Ortağı statümüzü, sektörün en iyi firmaları arasındaki yerimizi korumaya ve sürekli büyümeye yönelik önemli bir çıta olarak değerlendiriyoruz’’ ifadelerini kullandı.