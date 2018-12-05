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Ajans destekleri anlatılıyor

ORTA Anadolu Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi, İl Yatırım Destek Ofisleri ile birlikte, Kayseri, Sivas ve Yozgat’ta Ajans destek mekanizmalarından yararlanmayan veya görece daha az yararlanan ilçelere öncelik verilerek, ilçe ziyaretlerine başladı.

Ajans destekleri anlatılıyor

ORTA Anadolu Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi, İl Yatırım Destek Ofisleri ile birlikte, Kayseri, Sivas ve Yozgat’ta Ajans destek mekanizmalarından yararlanmayan veya görece daha az yararlanan ilçelere öncelik verilerek, ilçe ziyaretlerine başladı.

05 Aralık 2018 Çarşamba 07:00
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Ajans destekleri anlatılıyor

Kayseri ve Sivas’ta yürütülen ziyaretlerin ardından önümüzdeki günlerde de Yozgat’ta ziyaretlerde bulunulacağı kaydedildi. Yapılan ziyaretlerde, Ajans Program Yönetim Birimi uzmanı Serdar Arslan tarafından, başvuru süresi yakın zamanda bitecek olan teknik destek, fizibilite desteği programları başta olmak üzere Ajans destek mekanizmaları hakkında bilgi verildiği kaydedildi. Yatırım Destek Ofisi uzmanları Tolga Uyan ve Yunus Emre Şeker tarafından ise İl Yatırım Destek Ofislerinin faaliyetlerinin anlatıldığı ifade edildi. Özellikle TR72 Alt Bölge Çalışmasına göre dezavantajlı konumda olan ilçelerle, Ajans arası işbirliği faaliyetlerinin artırılması konusunda fikir istişaresinin yapıldığı öğrenildi.

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