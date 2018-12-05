Ajans destekleri anlatılıyor

Kayseri ve Sivas’ta yürütülen ziyaretlerin ardından önümüzdeki günlerde de Yozgat’ta ziyaretlerde bulunulacağı kaydedildi. Yapılan ziyaretlerde, Ajans Program Yönetim Birimi uzmanı Serdar Arslan tarafından, başvuru süresi yakın zamanda bitecek olan teknik destek, fizibilite desteği programları başta olmak üzere Ajans destek mekanizmaları hakkında bilgi verildiği kaydedildi. Yatırım Destek Ofisi uzmanları Tolga Uyan ve Yunus Emre Şeker tarafından ise İl Yatırım Destek Ofislerinin faaliyetlerinin anlatıldığı ifade edildi. Özellikle TR72 Alt Bölge Çalışmasına göre dezavantajlı konumda olan ilçelerle, Ajans arası işbirliği faaliyetlerinin artırılması konusunda fikir istişaresinin yapıldığı öğrenildi.