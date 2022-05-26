Ailenin önemi

Yozgat Belediyesi ve İl Müftülüğü iş birliği ile hazırlanan programda İl Müftü Yardımcısı Aybala Tuğba Uzuner tarafından ‘Dijital Dünyada Değerleri ile Aile Olmak’ konusu hakkında bilgi verildi. Eski Askerlik Şubesinde düzenlenen programda Uzuner, ailenin önemine değindi.

Aile, toplumun en küçük birimi olup evlilik bağıyla kurulup gelişen, toplumumuzun en temel unsuru olduğunun altını çizen Uzuner, “Aile, yeryüzünün en köklü, en eski ama eskimeyen kurumudur. Hayatta sahip olunabilecek en değerli hazinedir. Hem büyük bir nimet hem çetin bir imtihandır. Bir bebeğin duyduğu ilk güven, tattığı ilk huzur, yaşadığı ilk mutluluktur. Her aile özeldir ve bütün aileler ilgi, bakım ve emek ister. Aileyi ayakta tutabilmek için ‘ahlaki değerler’ ile onu korumak ve güçlendirmek gerekmektedir. Bu değerler hayat yolculuğunda bireylerinin ortak bir hedefe doğru aynı isteklerle, benzer erdemler ve ideallerle hareket etmesini, bir bütün olabilmelerini sağlayan, sorunlar karşısında birlikte çözüm üretmelerine yol açan, zorluklar karşısında yuvayı güçlü kılan, maneviyat zırhı ile aileyi koruyan değerlerdir. Hiç kuşkusuz aileyi ayakta tutan en temel duygular sevgi ve merhamettir. «Sizin içinizden, kendileriyle huzur bulasınız diye kendi türünüzden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet var etmesi de O'nun ayetlerindendir. Şüphesiz bunda düşünecek bir toplum için dersler vardır.» (Rum, 30/21) Evlilik insanoğlunun ruhuna sükûnet aşılar. Aynı özden yaratılmış (Nisa, 4/1) ve birbirine eş kılınmış olmak, eşdeğer olmaktır” dedi.

•Selma Şahin•