Ailenin önemi anlatıldı

Aile Sosyal Destek Programı personeli, eğitici ziyaretlerini Çapanoğlu Mahallesinde sürdürdü. Kurum personeli, günümüz tehlikelerinden çocukların korunmasına yönelik eğitim çalışması yaptı. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı’nda ise ‘Etkin Ebeveynlik’ konulu eğitim çalışması yapıldı. Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin, bir insan hakları ihlali, kadına yönelik ayrımcılığın bir biçimi ve halk sağlığı sorunu olduğu belirtildi. Kadına yönelik şiddet çok yönlü mücadeleyi gerektiren bir sorun olduğunun altı çizildi. Yasal ve idari düzenlemelerin varlığının, bu mücadeleye sağlam bir zemin hazırladığı, bu sorunu çözmenin ilk ve büyük adımını oluşturduğunun altı çizildi.