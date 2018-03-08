Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
116731
ALTIN
162.368
DOLAR
3.8133
STERLİN
5.2863
EURO
4.7203

Ailenin önemi anlatıldı

YOZGAT Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Türk toplumunun temel taşı ailenin güçlendirilmesi, çocukların tehlikelerden korunması konularına ilişkin etkinlik çalışmalarını sürdürüyor.

Ailenin önemi anlatıldı

YOZGAT Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Türk toplumunun temel taşı ailenin güçlendirilmesi, çocukların tehlikelerden korunması konularına ilişkin etkinlik çalışmalarını sürdürüyor.

08 Mart 2018 Perşembe 07:00
34 Okunma
Ailenin önemi anlatıldı

Aile Sosyal Destek Programı personeli, eğitici ziyaretlerini Çapanoğlu Mahallesinde sürdürdü. Kurum personeli, günümüz tehlikelerinden çocukların korunmasına yönelik eğitim çalışması yaptı. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı’nda ise ‘Etkin Ebeveynlik’ konulu eğitim çalışması yapıldı. Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin, bir insan hakları ihlali, kadına yönelik ayrımcılığın bir biçimi ve halk sağlığı sorunu olduğu belirtildi. Kadına yönelik şiddet çok yönlü mücadeleyi gerektiren bir sorun olduğunun altı çizildi. Yasal ve idari düzenlemelerin varlığının, bu mücadeleye sağlam bir zemin hazırladığı,  bu sorunu çözmenin ilk ve büyük adımını oluşturduğunun altı çizildi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Çivi ve telin estetiği
Çivi ve telin estetiği
TARIM ONLARDAN SORULUYOR
TARIM ONLARDAN SORULUYOR
Emekçi kadınlar buluştu
Emekçi kadınlar buluştu
Engellilere akülü araç
Engellilere akülü araç
İŞKUR’da iş kulüpleri protokolü
İŞKUR’da iş kulüpleri protokolü
Kadınlara Baro desteği
Kadınlara Baro desteği

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim