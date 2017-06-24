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Ailelerle iftar

15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında vatanı ve milletinin bölünmez bütünlüğünü müdafaa etmek için sokağa çıkan ve asker kılığına girmiş fetullahçı terör örgütü mensuplarınca şehit edilen vatandaşlarımızın aileleri 15 Temmuz Derneği tarafından organize edilen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Ailelerle iftar

15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında vatanı ve milletinin bölünmez bütünlüğünü müdafaa etmek için sokağa çıkan ve asker kılığına girmiş fetullahçı terör örgütü mensuplarınca şehit edilen vatandaşlarımızın aileleri 15 Temmuz Derneği tarafından organize edilen iftar yemeğinde bir araya geldi.

24 Haziran 2017 Cumartesi 07:01
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Ailelerle iftar

Hami-yet anneleri ile iftara katılan ve daha sonra demokrasi şehitleri aileleri ile bir araya gelen Vali Kemal Yurtnaç, bazı olayların hafızalarda canlı kalması gerektiğini söyledi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin hafızalarda kalması gereken olaylardan biri olduğunu belirten Vali Yurtnaç, “Allah bu güzel ülkemize bir daha böylesine bir gün yaşatmasın. Bu ihanet tarih boyunca görülmemiş bir ihanettir. Biz bu ihaneti hem unutmayacağız hem de unutturmayacağız. Bu hain darbe girişimi esnasında vatanını müdafaa etmek için sokağa çıkan ve şehadet şerbeti içen şehitlerimizi ve ailelerini de unutmayacağız” dedi.

Şehit aileleri ile iftar sonrası bir araya geldiklerini ifade eden Vali Yurtnaç, “İstanbul’dan 15 Temmuz derneğinden arkadaşlarımız gelerek burada şehit ailelerine iftar yemeği verdiler. Yozgatlı demokrasi şehidimiz 14 kişi ve 12 kişi de gazimiz var. Biz şehit aileleri ve gazilerimizle sürekli irtibat halindeyiz. Sürekli arıyoruz, soruyoruz, ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Bu olay halkın demokrasisine sahip çıktığı en önemli hareketlerden bir tanesidir. Cumhurbaşkanımıza, seçilmiş hükümete, devletine, milletine sahip çıkan bir halk, Türkiye’nin demokrasisini daha da güçlendirmiştir. Bundan sonra inşallah böyle bir hadise karşılaşmayız. Ancak karşılaşacak olursak Türkiye alevisi, sünnisi, sağcısı, solcusu, genci yaşlısı, kadını erkeği ile bir ve beraber tek vücut cevabını verecektir” diye konuştu. 

Tüm şehitlere Allah’tan rahmet, gazilere acil şifalar dileyen Vali Yurtnaç, “Şehitlerimizin anneleri babaları, geride bıraktıkları bizim emanetimiz. Çocukları bizim çocuklarımız. Eğitimlerini en iyi şekilde yaptırarak vatana, millete, ümmete hayırlı birer birey olmaları için çalışacağız. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin” ifadelerini kullandı. 
 

Son Güncelleme: 23.06.2017 12:55
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