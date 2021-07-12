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Aileler, çocuklarıyla öğreniyor

Dijital çağda çocukların çevrelerindeki teknolojiyi anlamasının mümkün olabilmesi için Kodlama ve dijital okuryazarlık için oldukça önemli olduğu belirtilerek, Yozgat’ta çocuklarla birlikte velileri de eğitimlerden yararlanmaya başladı.

12 Temmuz 2021 Pazartesi 00:08
Aileler, çocuklarıyla öğreniyor

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü KodluYOZ Projesi kapsamında Yozgat Halk Eğitim Merkezinde devam eden ‘Kendin Yap’ atölyesinde çocuklar, annelerle birlikte kodlama ve yazılım öğreniyor. Çocukların küçük yaşta kodlamayı öğrenmesinin geleceğe hazırlanmaları açısından önemine dikkat çekilerek, ‘’Çocukları akademik başarıya hazırlamak için her çocuğa kodlamayı sevdirmemiz ve öğretmemiz gereklidir. Erken yaşta kodlama öğrenen çocukların başarı şansı daha yüksek olmaktadır. Kodlama, çocuklara iletişim, yaratıcılık, matematik, yazma ve güven konusunda yardımcı olur. Aynı zamanda çocukların günlük yaşamlarında ve ilerideki iş hayatlarında değerli beceriler kazandırır’’ denildi. Bu kapsamda, çocuklarıyla birlikte açılan atölyeye gelen anneler, verilen eğitimlerden yararlanırken, edindikleri bilgileri evlerinde de uygulayarak, çocuklarının gelişimine katkı sağladıklarının altı çizildi.

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