Ana SayfaGüncel

Ailecek terör kurbanı!

30 Ocak 2017 Pazartesi 06:45
Bu haber 31 kez okundu

Yozgat bu kez bir evladını da trafik terörüne ailesi ile birlikte kurban verdi.

Ailecek terör kurbanı!
Tokat'ın Turhal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Piyade Uzman Erbaş Muhammet Uzel ile babası Adil ve annesi Neriman Uzel, trafik terörü kurbanı olurken cenazeleri memleketi Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Davutlu Köyünde toprağa verildi. 
Uzman Erbaş Muhammet Uzel ile babası ve annesi için cuma namazı sonrası köy mezarlığı yanındaki meydanda cenaze töreni düzenlendi. Köy imamı tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Uzman Erbaş Uzel ile anne ve babası köy mezarlığında yan yana toprağa verildi. Cenaze namazına Uzel’in yakınları, mesai arkadaşları, Akdağmadeni Kaymakamı Hakan Ezgi, Askerlik Şube Başkanı Teğmen Nusret Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Başçavuş Tarık Lök ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Bitlis Tatvan Komando Tugay Komutanlığı emrinde görevli Piyade Uzman Çavuş Muhammet Uzel’in, bir gün önce söz kestikleri ve yüzük alışverişi için Amasya'ya gittikleri öğrenildi.

Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"
  • Yozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildi
  • Yozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralı
  • Yozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal Marşı
  • Yozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS Cezası
  • ÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptı
  • Yozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdı
  • Yozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyareti
  • Yozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anları

Yorum Gönder

Yukarı

© 2017 - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

Haber Sistemi | TE Bilişim