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Aile yapısı araştırılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı iş birliğinde Türkiye Aile Yapısı Araştırması (TAYA) çalışması ile hane ziyaretleri yapılarak Türk Aile yapıları inceleniyor.

27 Nisan 2022 Çarşamba 01:30
Aile yapısı araştırılıyor

İlk olarak 2006 yılında yapılan ve Yozgat’ta da gerçekleştirilen Türkiye Aile Yapısı Araştırması, 2011 ve 2016 yıllarında da tekrarlandı. 2006 yılında 12 bin 208 hanede 48 bin ferde ilişkin demografik bilgi alındı ve 18 yaş üstü yaklaşık 25 bin kişiyle görüşüldü. Araştırma raporu ise Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere 3 dilde hazırlandı ve kamuoyu ile paylaşıldı. 2011 yılında, 12 bin hanede 44 bin ferde ilişkin demografik bilgi alındı, 18 yaş üstü 23 bin kişiyle görüşüldü. 2016 araştırmasında ise Türkiye genelinde 17 bin haneye gidildi. Bu hanede yaşayan 15 yaş ve üstü 35 bin 400 bireyle görüşüldü ve rapor kamuoyu ile paylaşıldı. 2021 yılında dördüncüsü gerçekleştirilen TAYA kapsamında Türkiye genelinde 81 ilde 19 bin 430 hane ziyaret edildi ve bu hanelerde yaşayan 15 yaş ve üzeri 42 bin 46 kişi ile görüşüldü. Bu kişilerin evlenme boşanma ve çocuk algısı, aile içi ilişkileri, komşuluk ve akrabalık ilişkileri, aileyle birlikte yapılan faaliyetler, aile içi karar alma ve iş bölümü gibi konularda değerlendirme ve algıları derlendi. Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, 2021 ön bulguları ve 2016 yılı sonuçları karşılaştırılmalı olarak bakıldığında, 2021’de ilk evliliklerin yüzde 36,9’u 20-24 yaş aralığında gerçekleştiğini söyledi. 2016 araştırma sonuçlarında ise bu oranın yüzde 37,5’ olduğunu dile getiren Neşeli, ‘’Buna göre, 20-24 yaşında ilk evliliklerini gerçekleştirenlerin oranında azalma görüldü. 2021 araştırmasına katılanlar, erkekler ve kadınlar için uygun görülen ilk evlenme yaş aralığını çoğunlukla 25-29 yaş olarak belirtti. 2016 ile 2021 yılı karşılaştırıldığında kadınlar için uygun görülen ilk evlenme yaşının, 20-24 yaş aralığından 25-29 yaş aralığına çıktığı gözlendi.
2021 sonuçlarına göre, en az bir kez boşanmış kişilerin en önemli boşanma nedeni, yüzde 32,2 ile eşin sorumsuz ve ilgisiz davranması oldu. 2021 araştırmasına katılan kişilerin kendilerine bakamayacak kadar yaşlandıklarındaki tercihleri incelendiğinde kişilerin yüzde 30,7’si evde bakım hizmeti almak isteyeceğini ifade ederken; 2016 yılında bu hizmeti almak isteyeceğini belirtenlerin oranı ise yüzde 29,4’tü. 2016 ve 2021 sonuçları karşılaştırıldığında evde bakım hizmeti alma tercihinde artış olduğu belirlendi. Öte yandan, kadınların çalışma hayatına ilişkin katılımcıların algıları incelendiğinde, 2021 yılı çalışmasına katılanlardan kadının çalışma hayatına ve sosyal hayata katkı sağlamasının değerli olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 82,6. Ön raporu tamamlanan Türkiye Aile Yapısı Araştırmasının detaylı sonuç raporu bu yıl içerisinde hazırlanıp kamuoyu ile paylaşılacak’’ dedi.

Son Güncelleme: 27.04.2022 00:33
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