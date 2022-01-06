Aile ve mahremiyet anlatıldı

Yozgat Belediyesi tarafından her hafta, kadınlara özel olarak düzenlenen ‘Çarşamba Sohbetleri’ programında bu hafta ‘Ailede Mahremiyet’ konusu ele alındı. Tarihi Eski Askerlik Şubesi’nde, gerçekleşen söyleşide Yozgat İl Müftü Yardımcısı Aybala Tuğba Uzuner ‘Ailede Mahremiyet’ konusunu anlattı. Aynı konu akşam İl Müftü Yardımcısı Mustafa Balcıoğlu tarafından erkeklere anlatıldı. Yozgat Belediyesi Çarşamba Söyleşileri adı altında her hafta bilgilendirmeye devam edecek. Temel olarak Aile konusu üzerinde belirlenen konularda yapılan söyleşiler Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nden sosyologlarla, şehir dışından davet edilecek psikologlarla ve İl Müftülüğü ile ortak olarak devam edecek. Toplumun ihtiyaç duyduğu konularda başlıklar belirlenmeye gayret ediliyor. Söyleşi içerisinde katılımcıların soruları cevaplandırılıyor. Aile mahremiyeti hakkında bilgiler veren Yozgat İl Müftü Yardımcısı Aybala Tuğba Uzuner, ‘’Ailenin özeli, sırları, eşlerin birbirleri ile özel ilişkileri ve özel sorunları aile içinde kalması gereken, başkalarına yansıtılması hoş olmayan, hatta sakıncalı olan bir konumdadır. Aynı şekilde aile mahremiyetinin aile bireyleri özelinde kalarak dış çevreye karşı da korunması gerekmektedir’’ dedi.