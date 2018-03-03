Aile içi iletişim semineri

Düzenlenen seminer öğrenci velileri tarafından ilgiyle dinlendi. Gülbahar Bıyıklı tarafından velilere aile içi iletişimin nasıl sağlıklı hale getirilebileceği anlatıldı. Bıyıklı için aile bireylerine düşen görevler, fertlerin birbirlerini daha iyi anlamaları için neler yapılması gerektiğini dile getirdi. Samimi bir ortamda gerçekleştirilen programda veliler kendi yaşantılarındaki örnekleri de anlatarak bunlarla ilgili sorularına cevap buldular. Rehberlik Öğretmesi Gülbahar Bıyıklı öğrencinin eğitiminde ailenin önemini bildikleri için bu çalışmayı başlattıklarını ifade etti. Bıyıklı,"Bireyler olarak aile kıymetini bilmeliyiz. Evlatların baba ve anne ile iletişimi çok zayıf. Bireyler eve gidince uzanıp saatlerce televizyon izliyorlar. Aile iletişimi bu yüzden çok zayıf kalıyor. Bireyler olarak televizyon ile çok zaman geçiriyoruz, internetle çok zaman öldürüyoruz. Bundan dolayı sohbete zaman kalmıyor" dedi.

