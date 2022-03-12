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Aile içi iletişim semineri

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Müftülüğünün ortaklaşa yürüttüğü eğitim seminerleri devam ediyor.

12 Mart 2022 Cumartesi 00:20
Aile içi iletişim semineri

Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü meslek elemanları Sosyolog Merve Er ile Psikolojik Danışman Kübra Şenöz tarafından kuran kursu öğrencilerine yönelik ‘Aile İçi İletişim Semineri’ verildi. İl Müftülüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen seminerde Er, sağlıklı bir toplumun temel gereksinimi olan sağlıklı iletişimin yolu, toplumun çekirdeği kabul edilen ailenin sağlıklı iletişim kurmasına bağlı olduğunu ve bu kapsamda da bakanlık tarafından bilinçlendirme ve farkındalık faaliyetlerine ağırlık verdiklerini ifade etti.
Seminerde Er, aile içi eğitim konusunda anne-baba ve çocuk iletişimi, çocuğun kişiliğinin oluşumunda ailenin önemi, çocuğun başarısında aile faktörü hakkında konuşmalar yaptı.
Şenöz ise yapmış olduğu konuşmada, eşler arasında uyum, iletişim engelleri, evlilikte çatışma sebepleri, çatışma çözüm stratejileri, eşler arasındaki tartışmalarda işe yaramaz tartışma kalıpları hakkında bilgi verdi.

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