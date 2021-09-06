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Ahşapla gelen güzellik

Yozgat’ın Aydıncık İlçesinin Kösrelik kasabasında ikamet eden 83 yaşındaki Mustafa Kurt, evini ve bahçesini tam anlamıyla açık hava müzesine çevirdi.

06 Eylül 2021 Pazartesi 00:31
Ahşapla gelen güzellik

Uzun yıllar yurtdışında çalıştıktan sonra doğup büyüdüğü topraklara yerleşen ve bahçıvanlıktaki yeteneğini ve maharetini sanat eserleri oluşturmak için de kullanan ve inanılmaz objeler ortaya çıkartan Kurt, bilgi kişiliği, esprili konuşmaları ile de dikkat çekiyor.  Doğal güzellikleri, temiz havası, turizm güzellikleri ile sanat ve sanatçı için bulunmaz mekanlardan biri olan Aydıncık ilçesinde Haceş Müze Evi’ndeke nostalji, Kösrelik ilçesinde bulunan iki müze evinde farklılaşıyor. Uzun yıllar yurtdışında çalıştıktan sonra memleketine dönen ve bahçıvanlık mesleğindeki yeteneklerini yepyeni eserler üretmek için kullanan 83 yaşındaki Mustafa Kurt’un zekası parmak ısırtıyor. Genellikle ahşap malzeme kullanarak hayvan figürleri, baston, fıskiye, bahçesinde dikkat çeken düzenekler yapan ve evine gelenleri inanılmaz şekilde ağırlayan Kurt, nüktedan kişiliği ile de dikkat çekiyor. Hayata, yaşama dair tecrübelerini inanılmaz cümleler kurarak karşısındakine yansıtan Kurt, bundan bir şey olmaz denilen birçok malzemeyi de kullanarak 35 yılda ürettiği binlerce eseri ziyarete gelenlerin beğenisine sunuyor. Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, ilçelerindeki doğal güzelliklerin yanı sıra müzelerdeki güzellikleri görmek için herkese kapılarının açık olduğunu söyledi. Haceş Müze evinin dışında yine Kösrelik kasabasında iki müze evinin bulunduğunu belirten Başkan Koçak, “Doğal ve tarihi güzelliklerimizin yanında böylesine derin ve zengin bir kültürü halkımızın beğenisine sunmak bize gurur veriyor. Yozgat ve diğer illerden gelecek vatandaşlarımız kesinlikle ilçemize geldiklerinde çok mutlu olarak geri döneceklerdir. Bunun her konuda garantisini veriyoruz” dedi. (Bilal Yeşilkaya/Aydıncık)

Son Güncelleme: 06.09.2021 08:28
Anahtar Kelimeler:
Ahşapla Gelen Güzellik
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