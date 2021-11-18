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Ahşap zemin çöktü

Yozgat'ta bir binanın giriş katındaki ahşap zeminin çökmesi sonucu 2 iş yeri zarar gördü.

18 Kasım 2021 Perşembe 00:52
Ahşap zemin çöktü

Sarraflar Caddesi'nde 3 katlı bir binanın giriş katındaki aktar dükkanı ve döner salonunun i henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. İş yerlerinin hasar gördüğü olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Döner salonu işletmecisi Fatih Yüce, iş yerinde çalışırken duvarlardan ses geldiğini ve dışarı çıktığını söyledi. Yüce, "Dışarı çıktıktan sonra zemin çöktü. Allah'a çok şükür can kaybı yok. Burası eski bir bina, sanırım bu yüzden çöktü" dedi. Aktar Mehmet Yaman da "Duvarlardan ses geliyordu, dışarı çıktım. Aradan 3 dakika geçti, zemin çöktü. İçeride baharat ve aktar ürünleri vardı, hepsi ziyan oldu" diye konuştu. Bina sahibi Levent Akyollu ise bölgenin kentsel sit alanı ilan edildiğini, bu nedenle tadilat yapamadıklarını belirtti. Belediyenin çalışma başlattığını ancak tamamlanmadığını dile getiren Akyollu, şunları kaydetti: "Gerekli tadilatı yapmak istiyoruz ama bürokratik sebeplerden dolayı yapamıyoruz. Tarihi eserleri yaşatmak istiyoruz, ilgililerden bürokratik sorunları çözmelerini bekliyoruz." (aa)

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