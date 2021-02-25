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Ahşaba hayat veriyor

BOĞAZLIYAN İlçesinin Sırçalı Beldesi Belediye Başkanı Ferit Koçyiğit, mahalle muhtarının ahşaptan hazırladığı organik oyuncakların tanıtımını yaptı.

25 Şubat 2021 Perşembe 00:48
Ahşaba hayat veriyor

Başkan Koçyiğit, Mevlana Mahallesi Muhtarı Nuh Halıcı’nın ahşap oyma süs eşyaları yaptığını, ilgilenenlerin Nuh Halıcı’ya ulaşabileceklerini bildirdi.  Beldede çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Muhtar Halıcı, boş vakitlerini evinin bahçesinde bulunan atölyede ahşap oyuncak yaparak geçirdiği, yaptığı oyuncakları genel olarak beldedeki çocuklara hediye ettiği öğrenildi. Muhtar Nuh Halıcı’nın ahşaptan yaptığı ceviz kırma makinası, kağnı, traktör, kamyon, helikopter, uçak, el arabası, beşik gibi oyuncaklar görenleri hayran bırakıyor. 

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Ahşaba Hayat Veriyor
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