Ahmet Yesevi ismi verildi

TOKİ tarafından eski sanayi bölgesine inşa edilen 290 konutun ibadethane ihtiyacını gidermek maksadıyla inşa edilen camiye Ahmet Yesevi’nin adı verildi. Yetiştirdiği Horasan Alperenleri aracılığıyla Anadolu’ya mukaddes dinimizi anlatan ve gönül fetihleri gerçekleştiren Ahmet Yesevi’nin adı, Yozgat’taki camide yaşatılacak. Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik, yapımı tamamlanarak İl Müftülüğü’ne devredilen camiye Hoca Yesevi’nin adını vermeyi uygun gördüklerini belirtti. İl Müftüsü Sezik, caminin alt tarafına ise Yozgat İmam Hatip Mezunları Vakfı(YİMEV) tarafından kuran kursu yapıldığını belirterek “Böylece bu bölgedeki yavrularımız da bu kuran kursumuzdan faydalanabilecekler. Vakıf yetkililerine teşekkür ediyoruz” dedi. •Haber: Mustafa TEKER•